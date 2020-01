Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Selbsthilfegruppe

In Hagen gibt es eine Alzheimer-Demenz Selbsthilfegruppe, sie wird als Verein geführt.

Ansprechpartnerin ist die

1. Vorsitzende Claudine Scharfenberg, Kölner Str. 16, 204- 67 58, Mail: claudinescharfenberg@gmx.de

Man trifft sich im Gemeindehaus der Ev. Paulusgemeinde, Borsigstraße 11 in Wehringhausen, jeden ersten Montag im Monat von 19 bis 21 Uhr. Die Betreuungsnachmittage finden an jedem 2. und 4. Donnerstag im Monat in der Zeit von 16 bis 19 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus statt.