Seit 2017 festes Mitglied am Hagener Theater

Amber Neumann stammt aus Michigan. Ihre Ausbildung erhielt sie unter anderem an der Joffrey Ballet School in Chicago, am Southold Dance Theatre und am Nutmeg Conservatory in den USA.

Über sieben Jahre lang hat Amber Neumann im Joffrey Ballet in Chicago getanzt, war in der Spielzeit 2016/2017 am Theater Augsburg verpflichtet und ist seit Sommer 2017 festes Mitglied im Ballett des Hagener Theaters.