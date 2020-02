Symbolbild. Die A45 war bei Schwerte-Ergste am Montagmorgen zeitweise in einer Richtung gesperrt.

Polizei Schwerte: Unfall in Stau - A45 war zeitweise gesperrt

Schwerte/Hagen. Bei einem Auffahr-Unfall auf der A45 bei Schwerte ist am Montag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Stau in Richtung Frankfurt.

Nach einem Unfall auf der A45 kommt es am Montag bei Schwerte zu Stau auf dem A45 bei Schwerte. Grund war ein Unfall. Die Polizei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt/Main zeitweise für eine Dreiviertelstunde.

Gegen 9.45 Uhr war es zwischen dem Kreuz Westhofen und der Anschlussstelle Schwerte-Ergste zu einem Auffahrunfall gekommen, berichtete die Polizei auf Nachfrage. Ein Auto war vermutlich am Ende eines Staus in einen Lastwagen geprallt. Die Frau am Steuer des Autos wurde schwer verletzt, war aber ansprechbar, berichtete ein Sprecher der Autobahnpolizei Dortmund.

Ein Fahrstreife an der Unfallstelle ist frei

Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahnen Richtung Frankfurt gesperrt werden. Seit 10.30 Uhr war an der Unfallstelle zumindest ein Fahrstreifen wieder frei, hieß es bei der Polizei.

Nähere Details zum Unfall gab es am Vormittag noch nicht, hieß es bei der Autobahnpolizei. Der Verkehr staute sich laut WDR-Verkehrsnachrichten auf bis zu zwei Kilometer Länge. Das Portal Verkehr.NRW meldet im Bereich zwischen den Kreuz Dortmund Süd und der Anschlussstelle Schwerte-Ergste gegen 11 Uhr bis zu 30 Minuten Verzögerung in Fahrtrichtung Frankfurt/Main.