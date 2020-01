Infobox Schulausschuss am 4. Februar

Das von Biregio vorgelegte Gutachten zur Schulentwicklung in Hagen ist ein Thema der nächsten Sitzung des Schulausschusses, die am Dienstag, 4. Februar, um 16 Uhr im Rathaus an der Volme stattfindet.

Aber auch der notwendige Ausbau des Offenen Ganztags an den Grundschulen steht auf der Tagesordnung. Die SPD fordert einen Bericht über Planungsstand, Beauftragung von Architekten und bereits erteilte Bauaufträge. Auch das Biregio-Institut sieht die Erweiterung des OGS-Angebotes in Hagen als vordringlich an.

