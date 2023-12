Hagen-Haspe Ein Streit zwischen Männern ist eskaliert, dann fallen in Haspe Schüsse. Die Polizei Hagen sucht dringend Zeugen:

Zwei Männer (40) sind bei einer Schießerei in Hagen-Haspe verletzt worden. Aktuell läuft dort ein Großeinsatz der Polizei am Steinplatz. Hintergrund seien offenbar Streitigkeiten zwischen mehreren männlichen Personen gewesen, so Polizei-Sprecher Tino Schäfer. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt.

Es werdendringend Zeugen gesucht. Die Polizei fragt: Wer hat gegen 14.30 Uhr zwei männliche Personen vom Tatort fliehen sehen? Sind jemandem zwei Männer aufgefallen, die hektisch in der näheren Umgebung in ein Taxi, ein Auto oder einen Bus gestiegen sind? Hinweise: 02331/986-2066

Die Motivlage und worum es bei dem Streit ging, ist derzeit noch unklar. Fest steht nur: Gegen 14.30 Uhr fielen am Steinplatz plötzlich Schüsse. Die Leitstelle der Polizei bestätigt den Vorfall. Nach Informationen der Redaktion sollen mindestens fünf Patronenhülsen auf der Straße gelegen haben.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Eine Mordkommission übernimmt die Ermittlungen. Foto: Alex Talash

Hubschrauber im Einsatz, Notarzt vor Ort

Der oder die Täter seien aktuell flüchtig, so Tino Schäfer weiter. Die Polizei hat eine groß angelegte Fahndung eingeleitet. Es sei nach jetzigem Stand nicht davon auszugehen, dass eine Gefahr für Unbeteiligte bestehe.

Ein Rettungswagen sowie ein Notarzt waren vor Ort, um die Verletzten zu versorgen und in nahegelegene Krankenhäuser zu bringen. Wie schwer die Verletzungen sind, ist offen. Die Ermittlungen der Polizei, die am Tatort Spuren gesichert hat, dauern an. Es wurde eine Mordkommission eingesetzt.

Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser in Hagen gebracht. Der oder die Täter sind flüchtig. Foto: Alex Talash

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen