Schrottimmobilien stehen vor dem Abriss

Vier diese Häuser an der Wehringhauser Straße in Hagen sollen abgerissen werden. Foto: Michael Kleinrensing / WP Kleinrensing

An anderen Stellen in Wehringhausen wird in einigen Wochen wohl ebenfalls der Abrissbagger zum Einsatz kommen. An der Wehringhauser Straße sollen die zum großen Teil verfallenen Mehrfamilienhäuser mit den Hausnummern 99, 97, 95 und 91 (zwischen Bahnstrecke und Aldi-Markt) im Frühjahr abgerissen werden.

Diese hatte die Stadt mit Mitteln aus dem Landesprogramm zur Bekämpfung von Schrottimmobilien gekauft. Ingenieure habe inzwischen den komplizierten Abriss berechnet, da zwischen den Immobilien noch ein Mehrfamilienhaus in Privatbesitz steht, in dem weitere Mieter wohnen und das weiter dort stehen soll.

Ob dorthin tatsächlich der Wehringhauser Kult-Reifenhandel Bartelheim umgesiedelt werden kann, bleibt allerdings unklar.