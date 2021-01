Wetter Schnee in Breckerfeld: Morgens Bus-Probleme am Wengeberg

Breckerfeld Am Montagmorgen meldete die Hagener Straßenbahn, dass der Wengeberg nicht angefahren werden kann. Die Straßen sind mittlerweile geräumt

Per Eilmeldung teilte die Hagener Straßenbahn am frühen Montagmorgen auf ihrer Internetseite mit, dass der Wengeberg in Breckerfeld von der Linie 512 derzeit nicht angefahren werden kann. Hintergrund waren Schneefall und Straßenglätte, bestätigt die Leitstelle auf Nachfrage.

Straßen geräumt und gestreut

Zunächst endeten die Fahrten der Buslinie daher am Breckerfelder Rathaus. "Mittlerweile sind die Probleme aber behoben. Breckerfelder Bauern haben die Straßen geräumt und auch gestreut", teilte die Leitstelle um 9 Uhr mit. Der Busverkehr läuft also wieder normal. Ansonsten gebe es keine Verkehrsbeeinträchtigungen und die Lage sei sowohl in Breckerfeld als auch in Hagen ruhig. Auch in Hagen hatte es über Nacht die ersten weißen Flocken gegeben.