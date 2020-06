Schlossspiele-Programm: Da ist ganz viel lokale Kultur drin

Hohenlimburg. Der Gesamtüberblick: Wer spielt wann? Und was kosten die Tickets? Die Schlossspiele bieten in diesem Jahr viel lokale Kultur.

Noch immer atmet Carsten Kunz tief durch. Der Geschäftsführer der Hohenlimburger Schlossspiele lässt immer noch sacken, dass endlich ein Durchbruch in der jahrelangen Auseinandersetzung mit dem Fürstenhaus als Schlossherrn gelungen ist. Der Verein Freundeskreis der Schlossspiele und das Fürstenhaus haben ihre Streitigkeiten in einem Mediationsverfahren beigelegt und sich auf eine Fortführung der Schlossspiele im Innenhof der Höhenburg geeinigt. Jetzt präsentiert der Verein das Programm für die diesjährige Auflage, die vom 14. bis zum 30. August stattfinden wird. Im Mittelpunkt steht ein seltsames Paar.

Das seltsame Paar

Das Kernstück der Schlossspiele wird die Inszenierung „Ein seltsames Paar“ mit Dario Weberg und Claude-Oliver Rudolph in den Hauptrollen sein. Filmfreunde kennen vielleicht den gleichnamigen Streifen aus dem Jahr 1968 mit Walter Matthau und Jack Lemmon in den Hauptrollen. Rudolph, bekannt als Bond-Bösewicht, aus „Das Boot“, aber auch aus vielen Theater-Inszenierungen, findet an Hagen dabei scheinbar immer mehr Gefallen. Der in Bochum geborene Darsteller gehört seit Jahren zur Jury des Kurzfilm-Festivals „Eat my shorts“ von Bernhard Steinkühler und hatte sich in Hagen zuletzt sogar als Intendant des Theaters ins Spiel gebracht.

„Ein hochprofessioneller Kollege“, wie der künstlerische Leiter der Schlossspiele, Dario Weberg, befindet. „Er setzt sich stark mit den Schlossspielen auseinander und hängt sich schon jetzt voll rein“, sagt Weberg. Am 24. Mai beginnen die Proben. Generalprobe ist am 13. August.

3Claude-Oliver Rudolph (ganz links) ist der Hauptdarsteller der diesjährigen Schlossspiele. Foto: Michael Kleinrensing

James Bond

Die Spiele starten zunächst am Freitag, 14. August, um 20 Uhr mit der Open Air Filmnacht James Bond 007 „Die Welt ist nicht genug“. Die Auswahl des Films ist kein Zufall. Die Rolle des „Colonel Akakievich“ im Film spielt eben jener Claude-Oliver Rudolph. Vor Filmbeginn steht Rudolph für ein Interview Dario Weberg zu Verfügung, um launige Fragen zu den Filmaufnahmen des James-Bond-Klassikers zu beantworten. Auch ist ein „Special-Foto-Posting“ mit Kinobesuchern geplant.

Ökumenischer Gottesdienst

Der zur festen Einrichtung der Schloss-Spiele gehörende Ökumenische Gottesdienst findet am 16. August um 11 Uhr statt. Pfarrerin Dr. Tabea Esch und Pfarrer Jacek Kantor gestalten den gemeinsamen Gottesdienst auf Schloss Hohenlimburg. Im Rahmenprogramm wirkt das beliebte Hohenlimburger Akkordeon-Orchester unter der Leitung von Jürgen Lollert mit. Speisen und Getränke werden serviert. Busse werden eingesetzt und Freikarten über die Kirchengemeinden vergeben.

Das Hammer-Gastspiel

Am Montag, 17. August, 20 Uhr, gibt das Gastspiel der „Bühne im Hammer“ mit dem Theaterstück „Bürgerwehr“ von Alan Ayckborn ein scharfsichtiges und witziges Porträt einer paranoid gewordenen Mittelschicht. „Es war und ist uns extrem wichtig, lokale Kulturtreibende mit ins Boot zu holen. Aus qualitativen Gründen, aber auch, weil es richtig gut zu unserem Motto ,Zusammenhalt’ passt.“ Kabarettist Fritz Eckenga konnte in diesem Jahr auch für die Schlossspiele gewonnen werden. Sein Programm „Am Ende der Ahnenstange“ läuft am Dienstag, 18. August, 20 Uhr.

Lokale Musiker

Ganz lokal bleibt es auch bei der Musik: Die Schloss-Spiele-Besucher können sich am Mittwoch, 19. August, um 20 Uhr, auf „It’s all pink“ freuen. Sängerin Vanessa Henning wird mit ihrer Original „P!NK-Tribute Show begeistern. Am Donnerstag, 20. August, wird dann eine unterhaltsame Revue von und mit Dario Weberg und Karolin Kersting geboten: Leben und Songs der Country-Ikone Johnny Cash mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner Frau June Carter. Und: Die „Ceili Family“ bringt am Samstag, 22. August, um 20 Uhr das irische Lebensgefühl hautnah in den Schlosshof.

Der Vorname

Die französische Komödie „Der Vorname“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Pattelière steht am Dienstag, 25. August, als Gastspiel-Premiere bei den Schlossspielen auf dem Programm. Das Theater „Pfiffikus“ wirft bei aller Komik auch einen kritischen Blick in die Abgründe der Figuren. Auf abarett mit dem Kölner Jürgen Becker können sich die Schloss-Spiel-Besucher am Mittwoch, 26. August, um 20 Uhr freuen

Biyon Kattilathu gastiert ebenfalls bei den diesjährigen Schlossspielen. Foto: Veranstalter

Biyon Kattilathu

Premiere bei den Schlossspielen: Am Freitag, 28. August, um 20 Uhr, gibt es eine Besonderheit auf der Bühne: Mit seinem Programm „Weil jeder Tag besonders ist“ tritt der Hagener Motivations-Entertainer Biyon Kattilathu. auf.

Das Programm im Gesamtüberblick

Freitag, 14. August : Open air Filmacht „James Bond – Die Welt ist nicht genug“ mit Claude-Oliver Rudolph. Beginn: 20 Uhr. Eintritt: Vorverkauf 6 Euro, Abendkasse 8 Euro.

Samstag, 15. August : Kömödie „Ein seltsames Paar“. Beginn: 20 Uhr. Eintritt: Vorverkauf 18 Euro ; Abendkasse 22 Euro (bei allen Folgeterminen gelten die gleichen Bedingungen)

Sonntag, 16. August : Ökumenischer Gottesdienst. Beginn: 11 Uhr. Eintritt mit Freikarten.

Sonntag, 16. August : Kömödie „Ein seltsames Paar“. Beginn 18 Uhr.

Montag, 17. August : „Stück Bürgerwehr“ von Alan Ayckborn – ein Gastspiel der „Bühne im Hammer“. Beginn: 20 Uhr Eintritt: Vorverkauf 18 Euro; Abendkasse 22 Euro.

Dienstag, 18. August: Kabarettist Fritz Eckenga mit „Am Ende der Ahnenstange. Beginn: 20 Uhr. Eintritt: Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 22 Euro.

Mittwoch, 19. August : „It’s all pink“ – The Original „P!NK Tribute Show“ mit Vanessa Henning. Beginn: 20 Uhr. Vorverkauf 20 Euro; Abendkasse 24 Euro.

Donnerstag, 20. August : „Johnny Cash, I walk the line“ – Leben und Songs einer Country-Ikone. Beginn: 20 Uhr. Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 22 Euro.

Freitag, 21. August : Kömödie „Ein seltsames Paar“. Beginn: 20 Uhr.

Samstag, 22. August : Konzert von „The Ceili Family“. Beginn: 20 Uhr. Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 18 Euro.

Sonntag, 23. August : Komödie „Ein seltsames Paar“. Beginn: 18 Uhr.

Dienstag, 25. August : Gastspiel Bühne Pfiffikus mit „Der Vorname“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Pattelière. Beginn: 20 Uhr. Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 22 Euro

Mittwoch, 26. August : Kabarettist Jürgen Becker mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ Beginn: 20 Uhr. Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 22 Euro.

Donnerstag, 27. August : Komödie „Ein seltsames Paar“. Beginn: 20 Uhr.

Freitag, 28. August: Motivations-Entertainer Biyon Kattilathu mit seinem Programm „Weil jeder Tag besonders ist“. Beginn: 20 Uhr. Vorverkauf: 18 Euro, Abendkasse: 22 Euro.

Samstag, 29. August: Komödie „Ein seltsames Paar“. Beginn: 20 Uhr.

Sonntag, 30. August: Jazz-Konzert von „The West Old Time Stars“. Beginn: 11 Uhr. Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 14 Eurro.



Karten in der Hohenlimburger Buchhandlung, bei Lotto Marx oder telefonisch unter 02331/6958845 und unter www.proticket.de