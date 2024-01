Schießerei in Hagen: Ein Todesopfer, zwei Schwerverletzte

Lennetal Im Lennetal fallen am Freitag Schüsse. Die Polizei ist im Großeinsatz, der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Ein Verdächtiger ist gefasst.

Bei einer Schießerei im Hagener Lennetal sind offenbar zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Stadtredaktion soll es ein Todesopfer geben. Nach Informationen dieser Zeitung soll ein Verdächtiger festgenommen worden sein.

Weitere Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt. Zurzeit weiß man nur, dass offenbar auf einem Wertstoffhof am Nachmittag Schüsse fielen. Die Polizei ist vor Ort mit einem Großaufgebot im Einsatz und hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Eine verletzte Person wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert, es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Sobald es weitere Informationen gibt, werden wir hier berichten.

Auch der Rettungsdienst ist vor Ort. Erste Erkenntnissen nach wurden zwei Personen schwer verletzt, es gibt ein Todesopfer. Foto: Alex Talash / © alex-talash.de

Schießerei in Haspe: Täter ist weiter auf der Flucht

Erst vor wenigen Wochen hatte es eine Schießerei mit zwei Schwerverletzten in Haspe am Steinplatz gegeben.Auf offener Straße, direkt neben einem Kinderspielplatz, waren urplötzlich am helllichten Tag Schüsse gefallen. Eine Mordkommission ermittelt.

Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin auf der Flucht. Nach Recherchen dieser Zeitung hat sich der junge Mann unmittelbar nach der Tat in die Türkei abgesetzt. Hintergrund soll ein Eifersuchtsdrama gewesen sein.

Ein Polizist sichert die Zufahrt zur Straße. Im Lennetal waren am Freitagnachmittag plötzlich Schüsse gefallen. Foto: Alex Talash

