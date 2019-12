Hagen-Haspe. Die REWE-Filiale an der Enneper Straße in Haspe schließt Ende des Jahres. Auch das Schuhhaus Geller macht dort dicht.

Rewe und Schuhhaus Geller in Hagen-Haspe schließen

Die Bürger aus Westerbauer werden ab Jahresende rund drei Monate lang ohne eine Rewe-Filiale vor Ort auskommen müssen. Denn die bisherige Filiale an der Enneper Straße gegenüber der Kirche St. Konrad wird Ende Dezember geschlossen. Am 27. Dezember wird es noch einmal einen Aktionstag mit stark rabattierten Preisen geben.

Wie berichtet, will Rewe einige Meter weiter Richtung Ortsgrenze zu Gevelsberg auf der Fläche des Gesundheitszentrums in Westerbauer auf dem ehemaligen Brandt-Areal eine 1800 Quadratmeter große Filiale eröffnen. „Voraussichtlich wird das Anfang März passieren“, sagt Rewe-Unternehmenssprecherin Julia Hertin.

Das Gesundheitszentrum trägt den Arbeitstitel „PueD“, die Kurzform für „Partner unter einem Dach“. Neben Rewe gehören Arztpraxen, eine Bäckerei, ein Fitnessstudio oder ein Drogeriemarkt dazu. Eine neue Aldi-Filiale hat dort bereits eröffnet.

Das Konzept für die Brandt Brache an der Enneper Straße in Hagen-Haspe: So soll das neue Zentrum mal aussehen. . Foto: PueD

Wenn am 31. Dezember der bisherige Rewe-Markt an der Enneper Straße schließt, werden die Kunden in Westerbauer entweder Richtung Gevelsberg oder Wehringhausen ausweichen müssen, wenn der Einkauf unbedingt in einem Rewe-Markt gemacht werden soll.

Andere Filialen nicht betroffen

Neben dem Rewe-Markt schließt auch das Schuhhaus Geller an der Enneper Straße zum Jahresende. „Eine Neueröffnung in der Nähe wird es nicht geben“, sagt eine Mitarbeiterin vor Ort. Das Unternehmen „Schuhmode Geller“ betreibt Filialen in Sprockhövel, Essen, Haßlinghausen, Meinerzhagen und im Hagener Ortsteil Bathey gegenüber der Real-Filiale. Warum Geller ebenfalls den Standort an der Enneper Straße verlässt, darüber gibt es keine öffentliche Information.