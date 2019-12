Hagen. Die Benefiz-Versteigerung der WP-Stadtredaktion für den Verein „For for Future“ bringt einen Rekord: 4100 Euro erlöst ein Becking-Bild.

Rekord-Versteigerung für Hagener Verein „Fit for Future“

Premiere im 15. Anlauf: Zum ersten Mal versteigerte ein Auktionator sich quasi selbst. Was sich dann so anhörte: „Der Dank geht an den Herrn Jörg – aber der hat mich scheinbar noch nie spielen gesehen“, sagt Werner Hahn mit einem Augenzwinkern, bevor es denn so richtig ernst wird.

Denn der Herr Jörg, der Wolfgang Jörg, seines Zeichens Landtagsabgeordneter und designierter Oberbürgermeister-Kandidat der SPD, hat diesen Preis zu Verfügung gestellt: ein Auftritt von Schauspieler Werner Hahn, der gewohnt charmant durch die Benefiz-Versteigerung der WP-Stadtredaktion Hagen führte, gemeinsam mit einem Kollegen für eine Privatfeier.

Kein OB-Duell bei der Versteigerung

Der aktuelle Amtsinhaber – und das hätte einen besonderen Reiz gehabt – hätte mitbieten können. Hat Erik O. Schulz aber nicht. Ebensowenig wie Wolfgang Jörg, als die vom Oberbürgermeister zur Verfügung gestellte Schnapsprobe in der Hasper Brennerei Eversbusch aufgerufen wurde. Ein Wahlkampfduell gab es zumindest im Spakassen-Karree noch nicht.

Im Vordergrund standen aber auch andere: junge Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die Schwierigkeiten haben, sich in der Welt der Erwachsenen zurechtzufinden und die durch den Verein „Fit for Future“ unterstützt werden. Zwei von jenen, über die die WP Hagen in den letzten Wochen berichtet hat, waren da: Jasmin, eine junge Frau, die an Mutismus leidet und sich so schwer tut, mit anderen Menschen zu sprechen, und Meicel, ein ehemaliger Förderschüler, der kaum lesen und schreiben kann und es trotzdem zum Qualitätsprüfer in einem großen Unternehmen geschafft hat.

Rekord-Ergebnis für Bild von Horst Becking

Meicel war da und unterstütze gleich jenen Verein, der ihm selbst in einer schwierigen Phase seines Lebens so sehr geholfen hat. Er verkaufte Gebäck, das die Stadtbäckerei Kamp zu Verfügung gestellt hat, an jene, die für die gute Sache immer wieder die Finger hoben.

Zum Beispiel an den Hagener Immobilienkaufmann Udo Krollmann, der für das Bild „Mondhelle Nacht“ des Hagener Künstlers Horst Becking am Ende 4100 Euro hinblätterte. „Ich habe das nicht nur für die gute Sache getan“, so Krollmann, „wir werden das Bild in unserem Privathaus in Herdecke an einem würdigen Ort aufhängen. Es ist schön, dass jetzt auch der erste Hagener Künstler unsere Sammlung ergänzt.“ Becking selbst, so Krollmann, könne ruhig schon mal beginnen, für die Versteigerung 2020 ein neues Werk zu schaffen.

Von der Hagen-Kette bis zum Starwars-Sitzsack

Das Allzeit-Rekord-Gebot bei einer Versteigerung war aber lange nicht allein dafür verantwortlich, dass die Kasse klingelte wie lange nicht. Beispiele gefällig: 65 Euro für ein Insektenhotel, das der Verein „Fit for Future“ selbst zur Verfügung gestellt hatte, 310 Euro für ein privates Brauer-Seminar im Freilichtmuseum, 350 Euro für eine Hagen-Kette mit Brillant der Goldschmiede Adam, 220 Euro für eine Kuratoren-Führung mit Rouven Lotz durch das Emil-Schumacher-Museum, 70 Euro für einen selbstgemachten Starwars-Sitzsack – die Macht möge künftig mit dem Hagener Architekten Erwin Sommer sein. Am Ende addierte sich der Auktionserlös auf die Allzeit-Rekordsumme von 16.778 Euro.

Von all diesen Ergebnissen zeigte sich auch WP-Redakteurin Yvonne Hinz begeistert, die in jedem Jahr mit Unterstützung der Stadtredaktion die Versteigerung organisiert und Werner Hahn bei seiner mehr als als drei Stunden andauernden Schwerstarbeit vor mehr als 400 Gästen (ebenfalls Rekord) unterstützte: „Dass in diesem Jahr so viel Geld für die gute Sache zusammengekommen ist – das ist absolut beeindruckend und zeigt, dass viele Hagener eine gutes Herz haben.“

Wer den Verein „Fit for Future“ unterstützen möchte – im Rahmen der Weihnachtsaktion hat die WP-Redaktion Hagen ein Spendenkonto bei der Sparkasse Hagen eingerichtet: IBAN 71 450 500 010 100 180 000.