Realschule in Hagen-Boelerheide bietet virtuellen Rundgang

Hagen. Wegen der Corona-Pandemie können an den Schulen in Hagen keine Tage der offenen Tür stattfinden. Das macht erfinderisch.

Die Heinrich-Heine-Realschule in Boelerheide ist am Montag mit einem virtuellen Tag der offenen Tür online gegangen. Über die Homepage heinereal.de gelangen Interessierte sowie der zukünftigen Fünftklässler auf einen virtuellen Rundgang via ThingLink und damit auf eine 360°-Ansicht der Schule.

Schulleitung, Fachschaften, Arbeitsgemeinschaften und Fachräume werden hier virtuell vorgestellt. Außerdem bietet Schulleiterin Corinna Osman am Freitag, 15. Januar, von 11 bis 12 Uhr eine Online-Beratung über Zoom für interessierte Eltern an, Konrektor Bornemann bietet eine Beratung am Mittwoch, 13. Januar, von 17 bis 18 Uhr, Konrektorin Meyer zum Alten Borgloh am Donnerstag, 14. Januar, von 17 bis 18 Uhr.

Ohne Termin keine Anmeldung

Für die Anmeldung im Februar müssen Eltern aufgrund der Corona-Schutzverordnung einen festen Anmeldetermin über den Buchungslink https://www.calengoo.com/booking/heinereal auf der Homepage buchen. Ohne Termin kann keine Anmeldung stattfinden.

Die Realschule will bei der Digitalisierung eine Vorreiterfunktion in Nordrhein-Westfalen übernehmen und hat bei der Landesregierung in Düsseldorf ein Schulentwicklungsvorhaben eingereicht mit dem Ziel, nach der Corona-Krise Präsenz- und Fernunterricht im Wechsel erteilen zu dürfen.