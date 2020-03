Starten wir mal mit den Kindern. Sie sind Feuerwehrleute, sie sind Ritter, sind sind Burgfräulein. Sie spielen Vater, Mutter, Kind. Sie schlüpfen in Rollen. Sie versetzen sich im Spiel ständig in andere hinein. Und wenn man das so einfach beschreiben kann: Das ist die Basis, der Ansatz, für eine Behandlungsmethode in der Psychologie, die einen fast verschreckenden Namen hat: Psychodrama.

Die jüngste Spur führt nach Hagen. Da hat das Moreno-Institut, das vor 45 Jahren in Überlingen gegründet wurde, am Wochenende Jubiläum gefeiert. Was auch mit Malende Busch zu tun hat, einer ausgebildeten Pädagogin und Inhaberin des europäischen Zertifikats für Psychotherapie.

Psychodrama - Methode und fürchterliches Wort

Und die relativiert zunächst einmal den Begriff: „Psychodrama ist im Grunde ja ein fürchterliches Wort“, sagt Marlene Busch, „das ist in diesem Kontext eher wörtlich zu verstehen. Es geht um das Schauspiel, darum, Rollen einzunehmen, sich in andere hineinzuversetzen. Egal ob in der Gruppen- oder in der Einzeltherapie. Dahinter steckt die Idee, die Wahrheit der Seele durch das Handeln zu ergründen.“

Dafür tauchen die Klienten immer wieder in andere Rollen ein, versetzen sich in die Lage des Gegenübers. Beispiel: „Wenn jemand sich von seinem Partner distanziert hat“, sagt Marlene Busch, „so kann ich über Holzfiguren einsteigen, ihn einfach bitten, sie doch mal so weit auseinanderzustellen, wie sie sich die Partner seine Ansicht nach voneinander entfernt haben.“

Eintauchen in die Rolle der Anderen

Auch in Gruppen-Sitzung, die sie immer wieder in ihrer Praxis an der Ruhreckstraße abhält, gibt es eine eigene Fläche für Rollenspiele. „Der Klient kann eintauchen, selbst ein Gespür dafür bekommen, was er eigentlich für einen Auftrag hat.“

Was nicht bedeutet, dass für Marlende Busch und all die anderen, die nach dieser Methode arbeiten, Gespräche mit ihren Klienten keine Rolle spielen. „Aber dieser Ansatz ist eben etwas anderes, als nur über die Dinge zu reden“, sagt sie, „nur mit dem Klienten zu reden, daneben zu sitzen, zu nicken – das ist sehr statisch, wie in Stein gemeißelt.“

Therapeutin und Lehrbeauftragte

Dabei arbeitet Marlene Busch nicht nur mit dieser Methode, als Lehrbeauftragte gibt sie sie auch weiter. „Im Grunde ist das ein sehr guter Ansatz für alle, die in ihrem Beruf mit Menschen arbeiten“, sagt Marlene Busch, „Lehrer, Geistliche, Krankenschwestern, Pflegekräfte, Sozialarbeiter – sie alle kommen zu Fortbildungen. Man muss kein guter Schauspieler sein, eigentlich nicht mehr schauspielern, als man es ohnehin täglich im normalen Leben tut.“

Seit Mitte der 90er Jahre hat sich Marlene Busch dem Psychodrama verschrieben. „Die Methode ist meine Leidenschaft. Ich stehe voll dahinter“, sagt Marlene Busch, „in ihren Rollen machen Menschen irgendwann Erfahrungen, zu den ihnen der Zugang so verwehrt geblieben wäre. Das ist ein tiefenpsychologisch sehr fundiertes Vorgehen.“

Lachen als Medizin

Eines, in dem die Dinge nicht immer so ernst genommen werden müssen, wie sie vielleicht sind. „Dass ich selbst noch so viele Freude an meinem Beruf empfinde, hängt auch mit der Situationskomik zusammen, die einem immer wieder begegnet“, sagt die 71-Jährige. „Egal ob Fortbildung oder Therapie – man muss über sich selbst lachen können.“ Und – wie sie anfügt – wer da könne, bei dem gucke die Heilung schon um die Ecke.