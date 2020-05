Die Polizei traf den Pöbler am Samstagabend nicht mehr an.

Randale Psychisch kranker Mann in Hagen hält Polizei in Atem

Eilpe. Er warf Bierflaschen gegen Fahrzeuge, sprang auf die Fahrbahn, pöbelte Passanten an: Ein Mann (37) in Hagen hielt die Polizei auf Trab.

Die Polizei in Atem hielt am Samstag ein 37-jähriger, offenbar psychisch kranker Mann in Eilpe.

Zum ersten mal wurden die Beamten am Morgen gegen 9.40 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz von einem Hagener Busfahrer alarmiert, der meldete, dass ein Mann sein Fahrzeug mit einer Bierflasche beworfen habe.

Aufgrund der Beschreibung konnten die Polizisten den Mann schnell ausfindig machen. Er sprang auf die Straße und zwang mehrere Autofahrer zum Anhalten. Zudem pöbelte er Passanten lautstark an.

Da der der Polizei bekannte Mann den Eindruck machte, als benötige er dringend psychiatrische Hilfe und nicht auszuschließen war, dass er weiterhin sich selbst und andere gefährdete, wurde er nach Absprache mit dem Hagener Ordnungsamt zur Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert.

Doch schon am Abend sorgte er gegen 20.40 Uhr erneut für einen Polizeieinsatz in Eilpe. Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, warf er erneut Bierflaschen in Richtung eines vorbeifahrenden Busses. Auch diesmal bedrohte und beleidigte er anwesende Passanten und den Busfahrer. Noch bevor die Polizei eintraf, entfernte er sich jedoch und konnte nicht mehr angetroffen werden. So blieb der Polizei nur, eine Strafanzeige gegen ihn zu fertigen.