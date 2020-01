Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere am Samstag

Die Komische Oper wird in deutscher Sprache mit Übertexten präsentiert und feiert am Samstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr im Großen Haus Premiere. Es gibt noch Karten. Die flankierende Veranstaltung „Stunde der Kritik“ findet am Freitag, 21. Februar, im Anschluss an die Vorstellung im Theatercafé statt. Der Eintritt ist frei.