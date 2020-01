Die Polizei sucht per Foto nach einem Einbrecher in Breckerfeld.

Breckerfeld. Die Polizei sucht per Foto nach einem Einbrecher, der in Breckerfeld zugeschlagen hat. Das Foto sieht man im Text.

Polizei sucht per Foto einen Einbrecher aus Breckerfeld

Bereits am 28. Juni ist ein Mann, den die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis nun per Foto sucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Eiskeller“ in Breckerfeld eingebrochen. Im Hausflur entwendete die abgebildete Person unter anderem einen Fahrzeugschlüssel und entwendete anschließend den vor dem Wohnhaus geparkten Mercedes Benz. Der Tatverdächtige wurde bei der Tatausführung videografiert. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Täter? Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

Der Einbrecher ist bei seiner Tat gefilmt worden. So sieht er aus. Foto: Polizei EN-Kreis

Unterdessen gibt es immer noch keine heiße Spur bei einem Einbruch, der sich Mitte Dezember am Heider Kopf ereignet hat. Die Unbekannten drangen dort am 12. Dezember zwischen 16 und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, indem sie mit Gewalt die Terrassentür aufhebelten. Zunächst durchsuchten die Ganoven sämtliche Räume und fanden schließlich Bargeld und eine hochwertige Herrenarmbanduhr als Beute. Doch dann wurde es kurios: Im Badezimmer ließen sie Wasser in die Badewanne ein und versenkten dort die entdeckten Schmuckschatullen. Außerdem stopften sie Handtücher in die Toilette. Warum die Täter so vorgingen, ist für die Polizei bislang noch völlig unerklärlich. Wie die Polizei im EN-Kreis erklärt, sind in die Täter bis heute nicht gefunden worden.