Polizei im Einsatz: Jungbulle spaziert über Glör-Staumauer

Breckerfeld. Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Breckerfeld: Ein Jungbulle spaziert über die Glör-Staumauer. Ohne Hilfe kam er zurück zu seiner Weide.

Besorgte Autofahrer haben am Dienstagvormittag die Polizei zur Glörstraße gerufen. Ein Jungbulle spazierte dort an der Landstraße entlang. Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Beamten.

Ohne Hilfe zurück zur Weide

Der Bulle war völlig tiefenentspannt, wie die Polizeistreife feststellte. „Er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und schritt gemütlich seines Weges“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der Weg führte ihn entlang der Glörstraße, über die Glör-Staumauer in Breckerfeld (Foto) bis er schließlich, ohne jede Hilfe, wieder auf seine Weide in Rotthausen wackelte.

„Auf die Polizisten wirkte es fast so, als wäre dies nicht sein erster Ausflug gewesen“, schreibt die Polizei weiter. Gefährlich sei der Spaziergang zumindest anfänglich in jedem Fall gewesen. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.