Polizei Hagen: Ruhiger Start - Pistolenschützen festgenommen

Die Polizei Hagen verhaftet in Altenhagen zwei Männer, die mit einer Schreckschusspistole geschossen haben.

Hagen Die Polizei Hagen vermeldet einen ruhigen Start ins neue Jahr. Polizisten nehmen mit gezogener Waffe Pistolenschützen fest.

Die massive Polizeipräsenz in Hagen in der Silvesternacht hat sich bewährt. Die Polizei spricht insgesamt von einem ruhigen Start ins neue Jahr. Lediglich an der Altenhagener Straße ist es kurz nach 0 Uhr zu einem Zwischenfall gekommen.

Zwei Männer hatten dort mit Schreckschusspistolen in die Luft geschossen. Weil die Situation zunächst aus der Distanz nur schwer einzuschätzen wahr, zogen auch die Polizisten ihre Dienstwaffen, bewegten sich auf die Männer zu und forderten diese mit vorgehaltener Pistole auf, ihre Waffen niederzulegen.

Zwei Männer landen im Gewahrsam

Die beiden Männer folgten schließlich der eindeutigen Aufforderung. Sie wurden überwältigt und ins Gewahrsam gebracht.

In der Bahnhofstraße kam es gegen 0.30 Uhr zu einer Rangelei. Die Polizei hatte auch hier die Lage schnell unter Kontrolle. In der Alleestraße in Altenhagen, wo es in den letzten Jahren teils zu massiven Angriffen auf Rettungskräfte gekommen war, blieb es ruhig. Die Polizei war hier noch vor 0 Uhr mit starken Kräften vor Ort.

Viele Polizisten auf den Hagener Straßen

"Alles in allem geht unser Konzept, viel Polizei auf die Straße zu bringen, auf", so Polizeisprecher Tino Schäfer gegen 1 Uhr am Morgen. "Es hat bislang keinerlei Angriffe auf Polizisten oder Rettungskräfte gegeben. Bis Mitternacht war es total ruhig. Dann ist vereinzelt geböllert worden." Auf privaten Flächen ist das erlaubt, auf öffentlichen Straßen und Plätzen verboten.

Die massive Präsenz hatte die Polizei Hagen im Vorfeld auf diversen Kanälen angekündigt. Hintergrund waren die Eskalationen in den vergangen Jahren. Im Vorfeld hatte es per Facebook massive Drohungen gegen die Polizei gegeben. Polizeidirektor Hubert Luhmann, der den Silvestereinsatz vorbereitet und geleitet hat, sprach von einer "Kriegsdrohung". Polizeibekannte Intensivtäter hatten sich auch über Whats-App-Gruppen verabredet. Ihr Ziel, so Luhmann, sei es, möglichst viele Polizisten zu verletzten.

Wunsch der Polizei geht in Erfüllung

Auf der anderen Seite hatte der Polizeidirektor im Vorfeld angekündigt, dass es sein Wunsch sei, dass die massiven Kräfte am Ende nicht eingesetzt werden müssten. Zumindest dieser Wunsch zum Start in das neue Jahr scheint sich weitestgehend erfüllt zu haben.