Pendlerstrom steigt: Hagen fehlt attraktiver Wohnraum

Die Expertise der Stadt fußt auf ständigen Erhebungen des Gutachterausschusses für Grundstücksmarkte in Hagen, der stets einen Marktbericht präsentiert.

Der anhaltende Mangel an ausreichendem attraktiven Wohnraum in Hagen führt dazu, dass der tägliche Pendlerstrom ins Stadtgebiet immer weiter ansteigt. Wie zuletzt berichtet fürhrt aber auch der anhaltende Mangel an ausreichendem attraktivem und hochwertigem Wohnraum in Hagen dazu, dass der tägliche Pendlerstrom ins Hagener Stadtgebiet immer weiter ansteigt. Das belegen Zahlen des statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen.