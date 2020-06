Die Polizei ermittelt in Haspe.

Polizei Opel in Hagen-Haspe gestohlen

Haspe. In der Werkstraße in Haspe ist das Fahrzeug einer 31-Jährigen gestohlen worden.

Zu einem Autodiebstahl kam es am Sonntag, 31. Mai, an der Werkstraße in Haspe. Um 17 Uhr wurde das Fahrzeug einer 31-jährigen Hagenerin abgestellt.

Gegen 22.45 Uhr war das Auto, ein weißer Opel Combo mit roter Aufschrift, nicht mehr aufzufinden. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Rückfragen bitte an die Hagener Polizei unter Telefon 02331 986 2066.