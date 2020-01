Neujahrskonzert in Hagen: Es muss nicht immer Walzer sein

Hagen/Schmallenberg.

Es muss nicht immer Walzer sein! Auch andere Länder kennen faszinierende Rhythmen. So begrüßen die Hagener Philharmoniker unter ihrem Generalmusikdirektor Joseph Trafton das neue Jahr 2020 mit einem Feuerwerk an exotischen Tönen. Das Publikum jubelt über diese klanggewaltige Reise zu unerwarteten musikalischen Sehnsuchtsorten. Das Programm „Tänze aus der Ferne“ wird am Samstag, 4. Januar, auch in der Stadthalle Schmallenberg gespielt.

Es wird die Stunde der starken Frauen. Salomes „Tanz der sieben Schleier“ von Richard Strauss ist so ein Beispiel für eine erotische Männerphantasie, die sich allen Klischees verweigert. Mit raumgreifenden Schlagzeug-Passagen und exotischen Linien in Oboe und Flöte startet diese Salome in der Hagener Stadthalle ihr mörderisches Ballett. „Wie im Rausch“ fühlt sich Joseph Trafton hinterher, bekennt er gegenüber Stefan Keim, dessen kabarettistischer Charme den Besuchern die fröhlichste Neujahrskonzert-Moderation seit Jahrzehnten beschert.

Orient-Thema in der Oboe

Exotik wird zu Erotik auch bei dem Bacchanale aus „Samson et Dalila“ von Camille Saint-Saens. Der Komponist hat bei einem Aufenthalt in Algier arabische Musik studiert, das fließt in sein Stück ein. Wieder übernimmt die Oboe das Orient-Thema, und das nicht von ungefähr, denn Vorläufer des Instruments sind im Nahen Osten bereits im 10. Jahrhundert vor Christus bekannt. Die Freunde von Computer- und Handyspielen werden das Thema ebenfalls wiedererkennen.

Der armen Thais (Aus Jules Massenets gleichnamiger Oper) ist es hingegen nicht vergönnt, Helden zu Fall zu bringen. Sie wandelt sich von der Hure zur Heiligen, und die Meditation, in der sie sich für das Kloster entscheidet, ist ein überirdisches Violinsolo, das der Hagener 1. Konzertmeister Shotaro Kageyama mit überwältigend schönem Strich und voller Ausdruckstiefe musiziert. Der großartige junge Geiger ist auch der Solist in Maurice Ravels „Tzigane“, einem der anspruchsvollsten Stücke der virtuosen Violinliteratur überhaupt. Ravel greift hier auf das romantische Klischee des Prímás zurück, des hochbegabten, freien und stets ein bisschen traurigen Zigeunergeigers. „Wenn bei einem anderen Orchester jemand zwei so schwere Stücke gespielt hat, geht er raus und hat Feierabend. Aber Shotaro Kageyama setzt sich hin und spielt weiter“, lobt Stefan Keim den Solisten, der parallel seine Konzertmeister-Aufgaben im Neujahrskonzert erfüllt.

Einfallstor für Exotismus

Im Tanz werden gesellschaftliche Ordnungen beschworen, in denen jeder seinen Platz hat, die aber in der Realität nicht (mehr) greifen. Das macht Tänze so beliebt in der Parallelwelt von Operette und Oper. Gleichzeitig sind sie das Einfallstor für musikalischen Exotismus, jener Lust an unerhörten und ungewohnten Klangeffekten. Emmerich Kalmans Gräfin Mariza ist ein Beispiel dafür. Die Ouvertüre verbindet Jazz-Elemente mit Schlager und den wehmütigen Erinnerungen an eine k.u.k.-Zigeunerromantik, die 1924, bei der Uraufführung der Gräfin Mariza, längst untergegangen ist. Das Publikum feiert die knackigen Instrumentationseffekte ebenso, wie es den Kosakentanz in Tschaikowskys „Gopak“ und die Taiga-Sehnsucht in Borodins „Polowetzer Tänzen“ genießt. Wenn man auf dem Globus noch weiter nach Osten reist, kommt man in Amerika heraus. Dieser Brückenschlag zwischen den Kontinenten ist GMD Joseph Trafton wichtig, deshalb setzt er auch George Gershwins „Cuban Overtüre“ aufs Programm, wo die Schlagzeuger ihren großen Auftritt haben.

Walzer ist auch nicht schlecht

Aber Walzer ist ebenfalls schön. Denn er vereint das Beste an den Tänzen aus der Ferne: das Exotische, das Erotische, das Vertraute und das Verwegene. Die blendend aufgelegten Philharmoniker haben an den raffinierten Übergängen in der Ouvertüre zu „Eine Nacht in Venedig“ mindestens so viel Freude wie das Publikum. Und der Donauwalzer kommt so kultiviert und so sehnsüchtig, so geschmeidig und so schnurrend, dass man sich durchaus ein immerwährendes Neujahr wünscht. Das Orchester und Joseph Trafton entlassen das teils im Stehen begeistert applaudierende Publikum dann mit der Lieblingszugabe in ein gutes neues Jahr: Dem Radetzkymarsch, zum Mitklatschen, jener unendlichen Melodie, datadám datadám datadám damdám.

Das Konzert wird am Samstag, 4. Januar, in der Stadthalle Schmallenberg gespielt. Beginn: 19 Uhr. Karten: 0291/208-748. Info: www.kulturelle-vereinigung.de