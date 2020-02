Neuer Hagener JVA-Chef „rockt“ Amtsantritt als Musiker

Vielleicht war das die witzigste Amtseinführung eines JVA-Chefs, die es je gegeben hat. Am Dienstag hat Dr. Jörg-Uwe Schäfer (48) seine eigene Ernennung zum Anstaltsleiter in Hagen am E-Piano selbst „gerockt“. Seine Ansprache zum Dienstantritt wurde von so vielen Lachern unterbrochen, dass man gar nicht mehr das Gefühl hatte, bei einem formalen Akt des Landes NRW zu sein. Auch der Justizminister wurde von seinem Untergebenen aufs Korn genommen. Absolut selten, absolut erfrischend.

„Dr. Schäfers Schwung-Quartett“ heißt die Band, mit der eben jener Dr. Schäfer seine eigene Inthronisierung übernommen hat. Ein JVA-Kollege aus Werl als Sänger, einer am Schlagzeug aus Rheinbach und ein Ex-Gefangener und Gitarrist, der aber am Dienstag leider fehlte. „Keine Sorge, er wurde ganz regulär entlassen“, frotzelte Schäfer, der mit Anzug und Anstecknadel am E-Piano richtig Gas gab. Highlight des vier Songs großen Programms: Der umgeschriebene Welthit „Georgia on my mind“ wurde zu „Hagen on my mind“. Hagen in meinen Gedanken. Der einzige Makel: Der neue Chef des Hagener Gefängnisses wohnt im Dortmunder Süden. „Was mit Blick auf die Schlüsselzuweisungen des Landes, die es für jeden hier gemeldeten Bürger gibt, problematisch ist“, wie Oberbürgermeister Erik O. Schulz Schäfer augenzwinkernd mit auf den Weg gab.

Bisher schon Chef dreier Anstalten gewesen

NRW-Justizminister Peter Biesenbach lobte den weit gekommenen Schäfer in höchsten Tönen. Regierungsrat in Rheinland-Pfalz. Chef der JVA Dietz in Hessen, Chef der JVA Bützow in Mecklenburg-Vorpommern, stellvertretender Leiter der JVA Werl. „Sie sind der richtige Mann für die Herausforderung Hagen“, befand der Minister. Worauf Schäfer entgegnete: „Bei solchen Lobeshymnen muss man ja aufpassen, dass es nicht unglaubwürdig wird.“ In Werl habe er unter anderem extrem viel dazu gelernt. „Und da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, Herr Minister, von denen Sie in Ihrem Ministerium nur träumen können. Und jetzt lasst uns Currywurst essen“, bat Schäfer zum Imbiss.

Zwischen all den Witzen und Einlagen aber wurde ein Mann präsentiert, der mit bestem Rüstzeug an den einzigartigen Standort Hagen kommt. Schäfer ist unter anderem zusätzlich Experte für Sicherungsverwahrte.

Besondere Situation: Hagen ist eine Einweisungsanstalt

Das Hagener Gefängnis ist eine Einweisungsanstalt. Wer eine Freiheitsstrafe von mehr als 30 Monaten aufgebrummt bekommt oder wer Sicherungsverwahrung erhält, kommt erstmal nach Hagen, wo in einem Diagnose-Verfahren festgestellt wird, welche Einrichtung in Zukunft die beste für den Gefangenen sein kann.

Die JVA-Mannschaft scheint der neue Chef schon mal hinter sich zu haben. „Wir sind froh, einen neuen Lead-Sänger zu haben“, erklärte Personalratschef Jens Leidag mit Blick auf Schäfers musikalischen Talente.

Der Chef erwiderte: „Ich weiß zwar in diesem Gebäude überhaupt noch nicht, wo ich hin muss, aber Sie sind alle super freundlich zu mir. Es wird eine gute Zeit, da bin ich mir sicher.“