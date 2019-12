Neuer Fahrplan: Hagener Straßenbahn spricht von gutem Start

Der Start in den ersten Werktag mit neuem Fahrplan ist nach Auskunft der Hagener Straßenbahn ruhig verlaufen. „Keine größeren Probleme, das meiste lief wie geplant und erwartet“, zieht Dirk Thorbow, Sprecher des Verkehrsunternehmens, ein erstes Fazit. „An den Haltestellen hat es keine großen Menschentrauben gegeben. Niemand ist stehengeblieben. Auch unsere 50 neuen Fahrer sind gut zurechtgekommen.“ Natürlich sei es ganz normal, dass es noch brauche, bis sich tatsächlich alle Abläufe eingespielt hätten.

Seit gestern gelten der neue Fahrplan und das neue Liniennetz. Während der Sonntag klassisch allerdings zu den ruhigeren Tagen im öffentlichen Personennahverkehr zählt und das Netz auch nur ausgedünnt bedient wird, stellt ein normaler Werktag mit Berufs- und vor allem Schülerverkehr am Vormittag und Mittag die Fahrer und das Verkehrsunternehmen vor ganz andere Herausforderungen.

Politik gibt Millionen für ÖPNV in Hagen frei

Im Zentrum der Verbesserungen, die die Hagener Politik mit einem Millionen-Paket auf den Weg gebracht haben, steht ein dichterer Takt auf den Hauptachsen. Hier verkehren die Busse in der Regel mindestens in einem Zehn-Minuten-Takt. Das soll dazu führen, dass sich die Kunden der Straßenbahn einfach in dem Wissen an die Haltestellen stellen, dass sie keinesfalls länger als zehn Minuten auf einen Bus warten müssen. Zu bestimmten Zeit und auf einigen Achsen wird dieser Takt sogar noch unterschritten.

Hinzu kommt ein ausgeweitetes Angebot auch zu jenen Zeiten, in denen bislang weniger Busse fuhren. So gilt der reguläre Fahrplan beispielsweise in den Abendstunden wesentlich länger als bislang, nämlich bis 22.30 Uhr. Auch das soll dazu führen, dass mehr Menschen bereit sind, das Auto stehen zu lassen und den Bus zu nutzen.

Das neue Netz gilt bereits seit Sonntag

Einher geht die Verdichtung mit einem neuen Netz, das seit Sonntag gilt. „Die Linienbezeichnungen bleiben erhalten, die Streckenführung aber ändert sich“, sagt Werner Flockenhaus, Betriebsdirektor bei der Hagener Straßenbahn. „Daneben haben wir versucht, die Umsteigebeziehungen an den Knotenpunkten jeweils in allen Fahrtrichtungen zu optimieren. Verbessert haben wir auch die Umstiegsmöglichkeiten zum Schienenverkehr, was natürlich nicht in jedem Fall gelingen kann.“

Insgesamt fahren die Busse der Hagener Straßenbahn und ihrer Tochterunternehmen fortan 1,2 Millionen Kilometer mehr pro Jahr. Die Kostensteigerung liegt nach Kalkulationen der Straßenbahn, die 2018 ein Defizit von 12,5 Millionen Euro eingefahren hat, bei 3,5 Millionen Euro. Anspruch ist es, durch das bessere Angebot mehr Einnahmen zu erzielen – die Rede ist von 500.000 Euro.