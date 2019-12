Neue Figuren: Krippe von Hohenlimburgerin wächst jedes Jahr

Mit jeder Weihnacht stehen zwei Tiere mehr an ihrer Krippe – mindestens. Kerstin Wilke-Hilzendegen baut mit ihrem Mann Andreas alljährlich eine Krippenszene im heimischen Keller auf, die sich stetig erweitert – und mittlerweile weit über Ochs und Esel hinausgeht.

Früher auf dem Esstisch

Noch vor wenigen Jahren bestand ihre Krippe aus den bekannten Protagonisten: Maria, Josef, Christuskind, Ochs, Esel, Schäfer mit Schafen – alles umrahmt von einem kleinen Krippenhäuschen. „Das war noch eine ganz alte Krippe aus der Familie“, erinnert sich Kerstin Wilke-Hilzendegen an den Urzustand der heimischen Krippenszene zurück, die bis vor etwa sechs Jahren noch auf dem Esstisch stand. Mit der Zeit kamen dann immer neue Figuren dazu, sodass der Platz auf dem Esstisch langsam eng wurde – und die Krippe eine Etage tiefer zog, in den Vorraum einer alten Schusterei.

Zuwachs: Angefangen als klassische Krippe mit Ochs und Esel ist mittlerweile eine große Schar an Tieren dazugekommen. Sie alle folgen Maria und Josef auf dem Weg zum Stall. Foto: Marcel Krombusch / Westfalenpost

Denn Kerstin Wilke-Hilzendegen und ihr Mann Andreas wohnen Auf dem Dreische 16, in dem Haus, dass viele Jahrzehnte dem Schustermeister Robert Linne gehörte. Im Erdgeschoss war der Eingang zu seinem Geschäft, das kleine Schaufenster ist bis heute geblieben. „Der Platz hat sich für die Krippe angeboten – und so haben auch Außenstehende etwas von den Figuren“, sagt die Hohenlimburgerin. Wo Robert Linne also einst seine Kunden begrüßte, steht nun in der Weihnachtszeit eine Krippenszene, für jeden Spaziergänger im Vorbeigehen einsehbar. „Wir dachten, die Krippe könnten wir doch so präsentieren. Unsere Nachbarn fanden die Idee witzig.“

Immer mal wieder kämen auch Kinder aus der Nachbarschaft vorbei und schauten durch das Schaufenster auf die weihnachtliche Szenerie, erzählt Wilke-Hilzendegen. Sie zelebriert das Drumherum mit viel Freude: Aufgebaut wird immer um den ersten Advent herum. Dann gehen Maria, Josef und der Esel auf Reisen. Angefangen beim Engel an der Fensterwand, stellt Wilke-Hilzendegen die Holzfiguren jeden Tag ein Stück näher an das Krippenhaus, bis sie an Heiligabend ihr Ziel erreichen und dann, mit dem Christkind in der Krippe, ein Stillleben bilden.

Viele verschiedene Figuren

Dieses wird mittlerweile von einer großen Schar von Figuren umrahmt: Zum Ensemble gehören allein 120 Schafe und 50 Rentiere, dazu Elefanten, Kamele, Schildkröten, Enten und Erdferkel – teils gekauft, teils selbst aus Wolle gestrickt oder aus Ton gefertigt. Für die gelernte Floristin eine gute Gelegenheit, ihre Kreativität auszuleben.

Jedes Jahr kommen neue Figuren dazu - teils gekauft, teils selbstgemacht. Inspiration holt sich Kerstin Wilke-Hilzendegen dabei unter anderem auf Weihnachtsmärkten in der Region. Foto: Marcel Krombusch / Westfalenpost

Gibt es unter all den Tieren eine Lieblingsfigur? Wilke-Hilzendegen nickt und zeigt auf einen kleinen braunen Terrier aus Ton. „Das ist ,Futzel’, die Figur haben wir seit letztem Jahr“, sagt sie. „Und das Original läuft gerade oben durch die Wohnung“, fügt sie hinzu und lacht.

Wer ihr so zuhört, merkt schnell: die Krippe ist ein Herzensprojekt. „Das ist für uns auch ein Stück Weihnachten, fern von dem Kommerz.“ Gläubig sind sie und ihr Mann übrigens auch. Wenn auch nicht jeden Sonntag, darf der Kirchgang zu Weihnachten nicht fehlen. Inspiration für neue Krippenfiguren kommt aber eher von Weihnachtsmärkten statt von den Krippen in den Kirchen. „Wir schauen dann, was noch so passt. Ein bisschen Platz auf dem Tisch haben wir ja noch.“

Krippenbau: Alte Tradition

Krippen gehören in vielen Haushalten zum festen Bestandteil des Weihnachtsschmucks.

Als Begründer gilt gemeinhin Franz von Assisi. An Heiligabend 1223 in Greccio, Italien, stellte er das Weihnachtsevangelium mit Menschen und lebenden Tieren nach – statt eine Predigt zu halten.

Ochs und Esel kommen in der biblischen Weihnachtsgeschichte gar nicht vor. Auch von drei Königen ist nirgendwo die Rede, nur allgemein von Sterndeutern. Die Dreizahl leitete man aus der Zahl der Geschenke ab: Gold, Weihrauch und Myrrhe.