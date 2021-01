Nach 34 Jahren: Besitzerwechsel im "Kummi" in Hagen-Halden

Martin Kumbruch (im Bild) übergibt nach 34 Jahren sein Geschäft in der Berchumer Straße in Hagen-Halden an Cornelia Golz und André Schneider.

Halden Martin Kumbruch gibt den Staffelstab weiter. Ein Rückblick auf viele schöne Jahre in seinem Laden und ein Ausblick in die Zukunft.

Der Haldener Kiosk, bei vielen auch als „Kummi“ bekannt, war für viele Jahre für den 67-Jährigen mehr als nur ein Arbeitsort. Martin Kumbruch kennt fast jeden seiner Kunden persönlich, Haldener Kinder haben sogar ein Abschiedsplakat für ihn gebastelt und Kekse gebacken. „Da habe ich mich sehr drüber gefreut“, sagt Martin Kumbruch, der offiziell seinen letzten Arbeitstag schon am 31. Dezember hatte. Aber noch steht er mit hinter der Theke im Geschäft, seinem Lebenswerk. Weil wegen Corona derzeit keine Fortbildungen für die Poststelle und die Lotto-Toto-Annahmestelle angeboten werden, arbeitet er aktuell die Nachfolger ein und lernt sie für ihre neuen Aufgaben an. Denn nach 34 Jahren ist es nun an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben.

Die neuen Gesichter im "Kummi" in Halden: Cornelia Golz und André Schneider. Foto: Michael Kleinrensing

Die neuen Gesichter im Haldener Kiosk - das sind André Schneider (51) und Cornelia Golz (52). Sie freuen sich auf ihre neue Aufgabe: „Ich wohne in Eilperfeld, Cornelia derzeit noch in Wuppertal. Für die Zukunft planen wir auf jeden Fall, uns etwas hier in Halden zu suchen. Es ist sehr familiär, die Leute haben uns freundlich aufgenommen “, erzählt André Schneider von der positiven Resonanz in den ersten Tagen. Für das Paar ist es ein Neuanfang. Für Martin Kumbruch, der selbst in Halden groß geworden ist und seinem Stadtteil mit dem Laden etwas zurückgeben wollte, ist es ein Abschied. An seinem Laden hängen für ihn viele Erinnerungen.

Seit 1986 an der Berchumer Straße

Denn bevor der „Kummi“ nach Halden kam, gab es eigentlich kein richtiges Geschäft, erinnert sich Martin Kumbruch an die Anfänge. Am Freitag, dem 5. Dezember 1986, öffnete der Laden erstmals seine Türen. Seine Frau und seine Mutter unterstützten ihn anfangs. Ein waschechtes kleines Familienunternehmen, das aus der Berchumer Straße und aus Halden mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. Bis 2000 kamen zwei weitere Angestellte zum Team dazu, auch die Schwägerin half mit. Ab 2009 halfen auch Martin Kumbruchs Kinder regelmäßig im Laden aus.

„Mit den Jahren haben wir aufwendig umgebaut und uns vergrößert, die Post kam dazu“, sagt der 67-Jährige. In den ganzen Jahren gab es neben den vielen schönen Momenten natürlich auch einige negative Erfahrungen: „Hier wurde mehrfach eingebrochen. Einmal habe ich die Einbrecher sogar noch von der anderen Straßenseite aus gesehen“, sagt der Ladenbesitzer. Mit einer neuen Alarmanlage und dem Rolltor an der Tür sei dann damit irgendwann Schluss gewesen.

Für Notfälle steht Martin Kumbruch weiter parat

Für Martin Kumbruch überwiegen die schönen Momente. „Ich habe hier so viele tolle, schöne aber auch kuriose Sachen erlebt“, beschreibt Martin Kumbruch, dass ihm der Abschied wahrlich nicht leicht fällt. „Einmal – das ist schon viele Jahre her – ist ein Auto in den Laden gefahren. Kaum zu glauben, oder?“, erinnert er sich und lacht. Aber für ihn sei es jetzt an der Zeit gewesen, die Aufgabe in neue Hände zu geben. „Für Notfälle stehe ich natürlich trotzdem weiter parat“, betont er im gleichen Zug. Und er ist sich sicher: "Ich habe genau die richtigen Nachfolger gefunden."

Martin Kumbruch ist dankbar. Dankbar für die Stammkunden, die ihn über Jahre begleitet haben. Dankbar für die Unterstützung der Familie, für die Arbeit seiner Mitarbeiter – und dankbar, dass sich so schnell eine Nachfolge gefunden hat. „Das ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich.“

Nachfolger erfüllen sich einen Traum mit dem Geschäft

Und auch die Nachfolger haben sich mit dem eigenen Geschäft jetzt einen Traum verwirklicht: „Wir wollten gerne gemeinsam etwas machen“, sagt André Schneider, der zuvor bei einem Bauunternehmen gearbeitet hat und mit einem Taxi- und Kurierdienst in Hagen schon viele Jahre selbstständig war. Sein bester Freund wohne fast gegenüber und habe ihm von der Nachfolger-Suche erzählt: „Wir haben uns dann hier getroffen und ausgetauscht. Dann stand ziemlich schnell fest, dass wir das machen wollen. Halden ist der perfekte Ort dafür.“

Aktuell betreibt das Paar das Geschäft in der Berchumer Straße noch zu zweit: „Wir sind noch auf der Suche nach Mitarbeitern. Solange stemmen wir das Geschäft alleine“, sagt Cornelia Golz. „Der Vertrag läuft über zehn Jahre. Aber unser Traum ist es auf jeden Fall, unser Geschäft hier bis zur Rente zu betreiben“, sind beide sich einig, dass sie gerne langfristig in Halden bleiben möchten. Auch für die Stammkunden, die schon viele Jahre herkommen, ist das eine tolle Nachricht. "Alle freuen sich, dass es hier weitergeht", berichtet das Noch-Trio über die ersten Rückmeldungen der Kunden. In der Hoffnung, dass es den "Kummi" noch weitere 34 Jahre geben wird.

