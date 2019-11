Hagen. Mutismus – Angst vor dem Sprechen. Jasmin aus Hagen leidet an dieser seltenen Störung. Der Verein „Fit for Future“ unterstützt die junge Frau.

Dass dieser Text überhaupt zustande kommt, ist ein kleines Wunder. Er konnte nur geschrieben werden, weil diejenige, die im Mittelpunkt dieser Geschichte steht, all ihren Mut zusammengenommen hat.

Vielleicht kann man ihren Mut so beschreiben: Sie steht am Rande der Plattform eines Zehnmeter-Turms. Und weil sie nicht schwimmen kann, hat sie einen aufblasbaren Rettungsring um den Bauch. Unten ruft jemand, dass sie ruhig springen könne. Wenn nur die Haifische in dem Becken nicht wären. Dann macht sie einen Schritt nach vorn...

Die Angst vor dem Sprechen

Sie hat einen Schritt nach vorn gemacht. Sie hat gesprochen. Was für Millionen andere Menschen so selbstverständlich wie der morgendliche Kaffee ist, ist für Jasmin eine Leistung, die mindestens so viel Mut fordert, wie der Sprung eines Nichtschwimmers vom Zehn-Meter-Turm. Jasmin leidet an Mutismus. Sie traut sich nicht, mit anderen Menschen zu sprechen. Welch unvorstellbarer Kraftakt muss es sein, die Fragen eines Journalisten zu beantworten.

Es ist ein Interview mit langen Pausen. Mit minutenlangen Momenten, in denen auch Luisa Wertz und Georg Berger vom Verein „Fit for Future“ einfach nur dasitzen und schweigen. Jasmin braucht diese Zeit, um Vertrauen zu einem wildfremden Reporter zu fassen, um sich die wenigen Worte, die sie dann sagt, zurechtzulegen.

Gerede hinter dem Rücken

„Manche Menschen“, erklärt sie dann leise, „reagieren wütend. Sie reden dann hinter meinem Rücken. Das kriege ich mit.“

Jasmin schweigt, wenn sie irgendwo angesprochen wird. Es scheint, als ziehe sie eine Mauer rund um sich herum hoch. Eine Mauer des Schweigens, die sie doch so gerne durchbrechen möchte, eine Mauer aber, die so unumstößlich scheint wie die, die einst die beiden deutschen Staaten voneinander getrennt hat. „Die Betroffenen können einfach nicht gut mit Menschen reden“, sagt Jasmin. „Viele denken, dass man eingebildet und arrogant sei. Das führt dazu, dass Menschen, die an Mutismus leiden, oft sehr einsam sind.“

Spaziergänge und Stadtbummel

Einsam war auch Jasmin sehr lange. Dann trat Luisa Wertz in ihr Leben. Eine junge Frau, voller Lebensfreude, voller Energie, die sich für den Verein „Fit for Future“ engagiert. „Ich erinnere mich noch genau an unsere erste Begegnung“, sagt Luisa Wertz, „ich habe gemerkt, wie schwer es Jasmin fällt, Vertrauen aufzubauen, mit anderen zu sprechen. Da habe ich sie einfach zugetextet, erstmal nur von mir erzählt.“

Alle zwei Wochen treffen sich die jungen Frauen – sie gehen gemeinsam spazieren, sie bummeln durch die Stadt, sie freuen sich über den Weihnachtsmarkt. Und: Sie sprechen miteinander. Über Filme, über den nächsten Besuch bei Ikea, über ein neues Handy und über das Leben und seine Perspektiven.

Der Traum von einem Außenarbeitsplatz

Für Jasmin, die in einer eigenen Wohnung lebt und in einer Tagesstätte für psychisch Kranke betreut wird, könnte das ein Leben in einer passenden Wohngemeinschaft sein. Luisa Wertz und Georg Berger vom Verein „Fit for Future“ unterstützen sie dabei. „Jasmin ist ein sehr feinfühliger Mensch mit einem ganz tollen Humor“, sagt Georg Berger, der sie bei der Suche nach einer passenden Therapie begleitet, „sie arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass ein Außenarbeitsplatz für sie in Frage kommt. Was Hörbücher betrifft, kenne ich niemanden, der sich besser auskennt als Jasmin. Vielleicht kann man das verbinden.“

Sie braucht Mut, um mit anderen zu reden. Und sie braucht Mut, um dorthin zu gehen, wo viele Menschen sind. Luisa Wertz ist dann oft an ihrer Seite. „Manchmal gehen wir zusammen ins Kino“, erzählt Jamin, „zuletzt waren wir im ,Club der roten Bänder’. Dabei geht es um fünf Jugendliche, die sich in einem Krankenhaus kennengelernt haben. Jeder war mit seiner Krankheit allein...“

Nächster Kinobesuch ist schon in Planung

Allein – das ist Jasmin jetzt nicht mehr. Der nächste Kinobesuch ist schon in Planung: „Dann aber nix Trauriges mehr“, sagt Luisa Wertz, „lieber eine Komödie. Zum Beispiel ,Das perfekte Geheimnis.’ Der Film ist zum Brüllen komisch.“

Wer den Verein „Fit for Future“ unterstützen möchte – im Rahmen der Weihnachtsaktion hat die WP-Redaktion Hagen ein Spendenkonto bei der Sparkasse Hagen eingerichtet: IBAN 71 450 500 010 100 180 000.