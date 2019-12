Dienstag Eröffnung: So sieht es im neuen Aldi in Elsey aus

Hohenlimburg. Mit Waffeln, Bratwurst und Gewinnspielen will das Team vom Aldi in Elsey die Neueröffnung der brandneuen Filiale mit seinen Kunden feiern.

Nach sechs Monaten Bauzeit eröffnet am Dienstag, 10. Dezember, in Elsey die neue Filiale der Supermarkt-Kette Aldi Nord. Was hat sich verändert? Kann der Parkplatz auch außerhalb der Öffnungszeiten genutzt werden? Und welche Aktionen gibt es zur Eröffnung? Ein Überblick.

Die Neuerungen

Was beim Eintritt in den neuen Markt sofort auffällt, ist seine weiträumige Größe. „Die Filiale wirkt viel ,luftiger’ als früher und hat einen Markthallen-Charakter bekommen“, so Markus Mozin, Leiter Immobilien bei Aldi Nord. Die 1270 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten mehr Platz zum Rangieren von Einkaufswagen und zur Präsentation des Warenangebotes. Bessere Präsentation bringt besseren Absatz.

Blick in den Tiefkühl-Bereich. Foto: Marcel Krombusch

„Das frühe Discount-Geschäft mit Paletten ist nicht mehr zeitgemäß, hier ist mittlerweile viel passiert“, spricht Mozin dabei etwa auf die meterlangen Kühlwände in der Filiale an. Man wolle wieder mehr Lebensmittelhändler sein, mehr frische Waren präsentierte. So wie am Brotregal, hinter dem täglich gebacken wird. Eine Konkurrenz für den Bäcker vor Ort?

„Das ist eine Konkurrenz. Aber wer bislang immer ein tolles Brötchen beim Bäcker gekauft hat, der geht da auch weiter hin. Die guten Bäcker sind auch alle gut frequentiert.“

Die Parkplätze

Angedockt an die Filiale ist ein großer Parkplatz mit zwei Zufahrten. Die einzelnen Parkbuchten sind größer als bisher. Zum Einen, um das Einparken für Kunden zu erleichtern, zum Anderen, weil die Autos in den vergangenen Jahren auch gewachsen sind. Stichwort: Geländewagen und SUVs. Auffällig ist zudem die Schranke vor dem Parkplatz. Außerhalb der Öffnungszeiten ist Parken auf dem Gelände untersagt. „Wir haben zu oft Probleme mit Autofahrern gehabt, die auf dem unseren Parkplätzen Rennen fahren oder Kreise drehen“, so Mozin.

Das Eröffnungs-Fest

Am 10. Dezember öffnet um 8 Uhr die neue Filiale in Elsey, verbunden mit einem Aktionstag. „Die ersten hundert Kunden bekommen eine Einkaufstasche, in denen mit etwas Glück Einkaufsgutscheine stecken“, so Kristin Rebbe, Regional-Verkaufsleiterin von Aldi Nord in Hagen. Wert der Gutscheine: 50 Euro bis 500 Euro.

Daneben gibt es kostenlos Currywurst, Kaffee und einen Waffelstand. „Für jeden Kunden des ersten Tages gibt es zudem an der Kasse einen kleinen Gutschein“, so Rebbe. Mal für ein Paket Kaffee, mal für einen Obstkorb, mal für eine Tüte Chips.

Eine Solarstrom-Anzeige in der neuen Filiale. Foto: Marcel Krombusch

Freuen wird sich über die Eröffnung auch das Team vom Aldi am Bahnhof. „Die haben in den vergangenen Monaten schon gemerkt, dass deutlich mehr los war“, so Rebbe. „Die Filialleitung wird froh sein, dass der Markt in Elsey nun eröffnet.“