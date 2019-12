Hagen. Wilfried und Lilian Haas (McDonald’s) spenden 1500 Euro für die WP-Benefiz-Aktion. Der Verein „Fit for Future“ wird sich darüber freuen.

McDonald’s in Hagen-Haspe unterstützt WP-Aktion

Die WP-Weihnachtsaktion 2019 ist in vollem Gange. Zahlreiche Spenden - von Privat- und Geschäftsleuten sowie von Vereinen und Einrichtungen - sind auf dem von der Stadtredaktion eingerichteten Sonderkonto bislang schon eingegangen. Und die traditionelle Benefiz-Versteigerung im Sparkassen-Karree hat nicht nur mehr als 400 Besucher gelockt, sondern auch 16.828 Euro eingespielt.

In diesem Jahr unterstützen wir den Hagener Verein „Fit for Future“, der sich um gehandicapte Jugendliche kümmert. Das rege ehrenamtliche Team sieht sich für die jungen Menschen als Wegbereiter in die Welt der Erwachsenen.

McDonalds-Restaurantbetreiber Lilian und Wilfried Haas spenden 1500 Euro

Auch die Fast-Food-Restaurantkette McDonald’s unterstützt die WP-Benefizaktion. Die Franchise-Nehmer Lilian und Wilfried Haas finden die Arbeit, die „Fit for Future“ leistet, richtig und wichtig und spenden daher 1500 Euro für die gute Sache. Vater und Tochter Haas haben den Scheck in ihrem McDonald’s-Restaurant in Haspe, das sich nach dem Umbau in modernem Ambiente präsentiert, übergeben. Die Kernpunkte im McDonalds-Restaurant an der Enneper Straße 51 beruhen auf Digitalisierung und Individualisierung. „Auf Menüboards kann der Kunde nun seine Bestellung über einen Touchscreen aufgeben und bargeldlos bezahlen“, erläutert Wilfried Haas. „Und wenn der Gast es wünscht, servieren wir das Essen auch am Tisch“, ergänzt Lilian Haas.

Spendenkontoverbindung

Wer die Spendenaktion der WESTFALENPOST ebenfalls unterstützen möchte, hier die Kontoverbindung:

Empfänger: WP-Weihnachtsaktion, Verwendungszweck: Fit for Future, Spendenkonto: DE 71 450 500 010 100 180 000.