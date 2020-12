Verschmähte Liebe Mann aus Berlin randaliert in Hagen vor Haus seiner Ex

Hagen Aus Berlin rückte ein Mann in Hagen an, um seine Ex-Lebensgefährtin wiederzusehen. Er randalierte vor ihrem Haus, bis die Polizei kam.

Eine 30-jährige Frau aus Hagen-Wehringhausen sah sich in der Nacht zum Sonntag von ihrem ehemaligen Lebensgefährten (37) dermaßen bedrängt, dass sie sich in ihrer Not nur mit einem Anruf bei der Polizei zu helfen wusste.

Es war nach 1 Uhr, als der Mann, der in Berlin wohnt, in der Lange Straße auftauchte, sich vor dem Haus aufbaute und lautstark randalierte. Auf die von der verängstigten Frau herbei gerufenen Polizisten reagierte der Betrunkene aggressiv. Er schrie die Beamten an, weigerte sich, seinen Ausweis vorzuzeigen und versuchte weiterhin, in das Haus zu gelangen, indem er die Schulter mit Kraft gegen die Eingangstür drückte.

Da er keinerlei Anweisungen Folge leistete und immer aggressiver wurde, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Dabei trat er nach einem Beamten, der dem Angriff gerade noch ausweichen konnte. Während des Transports zur Wache versuchte der Berliner dann auch noch, einem Beamten in den Finger zu beißen. Im Gewahrsam traf er einen

Polizisten mit einem Fußtritt. Mit großer Kraftanstrengung gelang es den Beamten, den Wüterich in eine Zelle zu bringen.

Nun sieht er sich mit einer Strafanzeige konfrontiert.