Boelerheide. Schüler einer Realschule in Hagen-Boelerheide gestalteten eine Wand im Flur der Schule. Dabei gewannen sie Einblicke in den Beruf des Malers.

Florentine Drywa blickt konzentriert auf eine Stelle der 40 Quadratmeter großen, gewölbten Wand in der Realschule Boelerheide. Mit Atemmaske und Maleranzug gerüstet, sprüht die Schülerin einen Stern auf die Wand. Daneben reihen sich Planeten, Galaxien und Sternschnuppen. Gemeinsam mit zwei weiteren Schülerinnen möchte sie damit nicht nur ihre Schule verschönern, sondern einen ersten Einblick in den Beruf des Malers und Lackierers gewinnen.

Malermeister Mark Tschiesche beaufsichtigt die Schülerinnen dabei. Der 31-Jährige vom Malerbetrieb Udo Pauli war fünf Schultage in der Heinrich-Heine-Realschule zu Gast und hat insgesamt 20 Schülern der 8. bis 10. Klassen die Grundzüge seines Handwerks vermittelt und mit ihnen an der Wand gearbeitet. Lehrerin Cécile Mühlenbein war begeistert: „Wir verschönern nicht nur die Schule, sondern die Schüler bekommen eine wichtige Orientierungshilfe für die Zeit nach ihrem Abschluss.“ Diese praktische Arbeit sei hilfreicher als jede Berufsmesse. Laut Mühlenbein würden viele Schüler nach der 10. Klasse noch das Abitur anstreben, weil sie keine Alternative sehen.

Schüler für Ausbildung gewinnen

Die Firma Brillux möchte das mit ihrem Projekt „Betrieb trifft Schule“ ändern und führt deshalb in Kooperation mit lokalen Handwerksbetrieben Schnuppertage wie diesen an der Realschule durch. Unternehmen wie Udo Pauli erhoffen sich mit ihrer Teilnahme, dass sie einige Schüler für ein Praktikum oder eine Ausbildung interessieren können.

Diese Idee fruchtet: Schülerin Julia Koenig (16) wird im Sommer die 10. Klasse abschließen, plant dann ein Freiwilliges Soziales Jahr und möchte anschließend einen handwerklichen Beruf erlernen. Die Tätigkeit des Malers und Lackierers begeistert sie besonders: „Da kann ich kreativ sein, gestalten und werde nicht immer am gleichen Ort arbeiten.“ Zudem könne sie die wichtigsten Reparaturen zu Hause selbst erledigen und Freunde und Familie handwerklich unterstützen.

Lehre statt Studium

Julia schwimmt mit ihren Wünschen gegen den Strom: Abitur und Studium werden von Jahr zu Jahr beliebter und Handwerksbetriebe haben Probleme, Nachwuchs zu finden. Gerade deshalb findet Malermeister Tschiesche es wichtig, jungen Menschen alternative Wege aufzuzeigen: „Wenn alle nur noch in Banken oder Krankenhäusern arbeiten wollen, wird es irgendwann niemanden mehr geben, der die notwendigen Gebäude baut und instand hält.“ Er sieht in seinem Beruf zahlreiche Vorteile: So sei die Atmosphäre im Betrieb geprägt von großem Zusammenhalt und er habe ein hilfreiches Netzwerk an Kontakten im Handwerk aufbauen können.

Die Arbeiten finden bewusst im Schulflur statt und nicht in einem Klassenraum. Lehrerin Mühlenbein möchte „die Aktion für alle Schüler sichtbar machen“ und die dahinter stehenden Handwerksbetriebe mit Ausstellern präsentieren. Für Julia Koenig steht schon jetzt fest: „Es macht mich stolz, das Ergebnis meiner Arbeit unmittelbar zu sehen. Deshalb sehe ich im Handwerk meine Zukunft.“

Infobox Vier Realschulen Die Heinrich-Heine-Realschule in Boelerheide ist eine von vier Realschulen in Hagen. Desweiteren gibt es die Realschulen Halden, Haspe und Hohenlimburg. Schulleiterin ist Corinna Osman, als Stellvertreter fungiert Stefan Bornemann.

Das Ergebnis ihrer Arbeit ist im Flur der Realschule zu sehen. Beim Anblick der Wand kommen in den nächsten Wochen vielleicht noch mehr Schüler auf die Idee, ihre Zukunft im Handwerk statt im Hörsaal zu suchen.