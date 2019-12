Männerchöre verbreiten in Hagen wohlige Wärme in den Herzen

Unter dem Titel „Freuet euch all“ verbreitete am Freitagabend in der St.-Antonius-Kirche ein vorweihnachtliches Konzert wohlige Wärme in den Herzen der großen Zuhörerschar. Die Männerchorgemeinschaft Lyra Bathey und Cäcilia Boele unter der Leitung von Klaus Heinen und das Flötenorchester „Schöne Töne“ Hagen unter der Leitung von Markus Klein hatten ein Programm mit Werken von sanfter Innigkeit bis zu euphorischem Lobpreis zusammengestellt.

Der Dirigent stimmte am Klavier ein Vorspiel an, aus dem die Sänger mühelos ihre Stimmeneinsätze fanden. Die Interpretation war textorientiert, aufjauchzende Melodik wurde von allen ebenso gekonnt ausgeführt wie sanfte Friedensverheißungen.

Achim Pütz moderierte das Programm. Drei romantische Gesänge wurden zu Beginn aufgeführt, ein Hymnus des deutschen Romantikers Silcher, ein altrussischer Kirchengesang und ein Choral des Ukrainers Dimitri Bortnianski, abwechselnd in russischer und deutscher Sprache. Das amerikanische Spiritual „Heaven is a wonderful Place“ (Der Himmel ist voller Herrlichkeit) steigerte sich von langsamer Einleitung zu flotten Jazz-Rhythmen.

Friedvolle Wärme

Wolfgang Klostermann moderierte das Programm des Flötenorchesters. Es strahlte friedvolle Wärme aus und steigerte sich zum leuchtenden Sternenglanz. Xylophon-Tupfer erzeugten Glöckchengeklingel, eine kleine Trommel stellte die Verbindung mit der Erde her.

„Mary did you know“, ein modernes Weihnachtslied in einer nachdenklich stimmenden Moll-Tonart, trieb das Schlagzeug an und sank zum Schluss in die Einstimmigkeit. Die Männer schmetterten frohgemut „Freuet euch all“ von Händel im Kontrast zu „Friedensglocken, Weihnachtszeit“ von Robert Pappert, laut Pütz „ein berühmter Komponist“ des 20. Jahrhunderts.

Besonders großen Erfolg hatte die Orchesterklasse „Schöne Töne“ unter der Leitung von Eva Ebser. Die Kleinen hatten erst ein Jahr Unterricht und freuten sich über ihren ersten Auftritt im Konzert. Sie spielten souverän in Takt und Melodik eine „Allemande“, einen deutschen Tanz von Tielmann Susato aus dem 16. Jahrhundert.

Anschauliches Winter-Bild

Das Flötenorchester zeichnete mit „Snowflake Lullaby“ von Matthias Wehr, einer Originalkompostion für Flötenorchester, ein anschauliches Winter-Bild. Zuerst fielen einzelne Schneeflocken beim Xylophon, ein Vogel zirpte im Hintergrund, eine hoch aufjubelnde Flöte freute sich, dann entwickelte sich ein flottes Schneegestöber: Der Schluss kam in hauchzartem Piano zur Ruhe.

Chorgemeinschaft und Orchester taten sich bei dem berühmten Lied „Die Rose“ von Amanda McBroom zusammen, ebenso bei einem tschechischen Trommellied. Der flotte Marsch- Rhythmus gefiel den Sängern besonders gut.

Infobox Grundsteinlegung Im September 1973 erfolgte die Grundsteinlegung für die Kirche St. Antonius in Kabel. Ihre Weihe erhielt sie am 6. Oktober 1974 durch Erzbischof von Paderborn, J.J. Degenhardt. Zeltdach und Fenstergestaltung erinnern an die Pilgerschaft der Menschen auf Erden.

Die Gemeinde war aufgefordert, „Macht hoch die Tür“ und „Tochter Zion“ mitzusingen. Leider war der Text im Programm nicht ausgedruckt, so dass der Gesang der Zuhörer nicht besonders stark ausfiel.

Die Kollekte am Ausgang raschelte geheimnisvoll; das war allerdings eine große Freude für Chor und Orchester.