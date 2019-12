Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lokal im Jahr 2011 übernommen

Jürgen W. Langendorf (Jahrgang 1956) ist von Beruf Restaurantmeister und verfügt über langjährige Berufserfahrung im In- und Ausland. Als kleiner Junge wuchs er in Breckerfeld auf.

Im Jahr 2011 ist er nach Breckerfeld zurückgekehrt und hat das Haus Glörtal, das zuvor zwei Monate geschlossen war, übernommen.

Der letzte Öffnungstag im Haus Glörtal ist am Sonntag, 29. Dezember. Bis dahin hat das Restaurant am Sonntag, 22. Dezember, sowie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem jeweils ein Brunch angeboten wird, von 10 bis 19 Uhr geöffnet. An den übrigen Tagen öffnet es von 11 bis 19 Uhr – Ausnahme: Heiligabend. Da bleibt das Lokal geschlossen.