Kultur konzentriert sich 2020 im Breckerfelder Museum

Das Kulturprogramm in der Stadt Breckerfeld konzentriert sich im kommenden Jahr auf das Heimatmuseum. Dabei verstärken die Stadt und der Museumsverein ihre Zusammenarbeit.

„Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir darauf verzichtet haben, in unserem Flyer auszuweisen, wer genau für welche Veranstaltung verantwortlich ist“, so Johannes Dennda, Vorsitzender des Museumsvereins, „den Besuchern ist das doch letztlich egal. Es hat sie eher verwirrt.“ Und Bürgermeister André Dahlhaus ergänzt: „Es geht ja um die Veranstaltung und nicht um den Veranstalter.“

41 Veranstaltungen im Museum

41 Veranstaltungen (inklusive der Kinoabende „Filmschmiede“) weist der Veranstaltungskalender, der jetzt unter anderem im Rathaus vorliegt, aus. „Damit wollen wir zeigen, dass man nicht immer hinaus in die große weite Welt muss“, sagt Johannes Dennda, „es ist durchaus möglich, Kultur hier vor Ort zu erleben.“

Einer der Höhepunkte, bei denen dann doch das Heimatmuseum nur einer von vielen Kulturorten ist: die Museumsnacht am Freitag, 5. Juni. „Erstmals wird dafür die Frankfurter Straße gesperrt“, so Johannes Dennda. So können Besuch gefahrlos zwischen den einzelnen Orten hin- und herpendeln, an denen Künstler ausstellen und Bands spielen.

Straßensperrung für Museumsnacht

Die Entwicklung selbst sieht Dennda,

der die Museumsnacht

einst ins Leben gerufen hat, ausgesprochen positiv: „Museumsnächte gibt es auch in anderen Städten, aber eben in der Regel konzentriert auf ein oder mehrere Museen“, so Johannes Dennda. „Dass sich auch so viele Beteiligen, die im Grunde mit Kunst sonst nur wenig zu tun haben, das dürfte einmalig sein.“ Immerhin: Die Teilnahme an der Museumsnacht sei beispielsweise bei Lammerding und Pfeiffer der Auslöser gewesen, Galerieschienen anzuschaffen und regelmäßig auszustellen.

Neu ist auch ein literarischer Frühschoppen mit der Breckerfelderin Marion Peyinghaus. Die Professorin für Immobilienwirtschaft veröffentlicht unter dem Namen Kristin Luca Krimis. Besonders freuen sich Johannes Dennda, Schriftführerin Nina Schülken und André Dahlhaus auch, dass es gelungen ist, die Kabarettistin Sia Korthaus für einen Auftritt in der Schmiede zu begeistern (9. Mai). „Sie füllt eigentlich viel größere Säle“, so Johannes Dennda.

Weinprobe mit ausgewiesenem Experten

Am 24. Oktober tritt Dennda selbst in Erscheinung. Der ausgebildete Fachberater für Deutschen Wein in der Gastronomie präsentiert dann bei einer Weinprobe Weine aus aller Welt. „Bei der Premiere war die Nachfrage groß“, so Dennda, „wir überlegen, ob wir neben dem 24. Oktober noch einen weiteren Termin anbieten.“

Aufgegriffen haben Stadt und Museumsverein auch eine Anregung aus der Politik, mehr Kultur für jüngere Breckerfelder anzubieten. „Wir werden einen Kino-Nachmittag für Jugendliche anbieten“, so Johannes Dennda, „wir gucken mal, was daraus erwächst.“