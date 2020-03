Wenn das mal keine gute Nachricht ist: Die Kriminalitätsrate in Hagen ist auf dem tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung angelangt. „So wenige Straftaten wie 2019 hatten wir seit 30 Jahren nicht“, freute sich Polizeipräsident Wolfgang Sprogies am Montag: „Wir stellen jetzt schon im vierten Jahr in Folge einen Rückgang der Kriminalität fest.“ Schon im Jahr 2018 habe es teilweise historische Tiefstände bei den Fallzahlen einzelner Kriminalitätsphänomene in Hagen gegeben: „Die Entwicklung bewegt sich also auf einem sehr guten Niveau.“

Insgesamt gab es in Hagen im vergangenen Jahr 13.984 Straftaten, das sind genau 150 Fälle bzw. 1,96 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 0,99 auf 57,39 Prozent, sie liegt damit beträchtlich höher als im Landesdurchschnitt (53,33 Prozent). Dies hängt laut Sprogies mit der intensiven Kontrolltätigkeit der Hagener Beamten zusammen: „Wir kümmern uns und wir sind auch zufrieden mit diesem Wert. Dennoch bleibt genug zu tun.“

Schwerpunkt in Innenstadt

Einen Schwerpunkt der Polizeiarbeit will Sprogies in der City setzen. Unter dem Motto „Sichere Innenstadt“ soll die Kontroll- und Ermittlungstätigkeit in Altenhagen, im Bahnhofsbereich sowie in Wehringhausen verstärkt werden.

Auch gegen das Rockermilieu, das sich in den vergangenen beiden Jahren blutige Auseinandersetzungen in der Stadt lieferte, werde die Null-Toleranz-Strategie fortgesetzt, fügte Helgo Borgmann, Leiter der Hagener Kripo, hinzu. Mit erfolgreichen Hausdurchsuchungen und Festnahmen sei die Szene ja schon empfindlich getroffen worden: „Wir haben den beteiligten Parteien damit ein deutliches Signal gesetzt und werden diesen Weg fortsetzen.“

Tödliche Schüsse

Was die Polizei ebenfalls umtreibt, sind die Betrügereien zu Lasten alter Menschen. Meist würden Senioren von Callcentern aus dem Ausland heraus in Angst versetzt oder bedroht, um an ihr Vermögen zu gelangen. So suggerierten die Täter einem Hagener im April 2019, in der Wertpapierabteilung der Sparkasse seien kriminelle Machenschaften festgestellt worden, auch sein Depot sei betroffen. Die Anrufer, die sich als Polizeibeamten ausgaben, brachten ihr Opfer schließlich dazu, sich seine angeblich wertlosen Aktien in Gold aushändigen zu lassen und es ihnen zur „Überprüfung“ zu überlassen. Das Gold im Wert von 60.000 Euro sah der Mann natürlich nie wieder.

Zwei Menschen wurden 2019 in Hagen umgebracht. Auf Emst endete ein Streit unter stark alkoholisierten Bekannten mit einem tödlichen Schuss, in Altenhagen wurde eine Frau (24) von ihrem Lebensgefährten erschossen. Beide Taten wurden aufgeklärt.