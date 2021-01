Kindergärten in Hagen verzeichnen Auslastung von 23 Prozent

Hagen. Von den insgesamt 6572 Kindern, die zurzeit einen Kindergarten in Hagen besuchen, erschienen am Montag 1535 zur Betreuung.

So meldete die katholische Kindertageseinrichtungen Ruhr-Mark gGmbH, die 18 Tagesstätten in Hagen betreibt, in einem Kindergarten 23 Kinder, in einem anderen kam nur eines.

Verteilt auf zehn Gruppen

Im größten Kindergarten, der von der Kita Hegemann gGmbh betriebenen Kita Gabriel, erschienen am Montag 60 von 200 Kindern, die sich jedoch auf zehn Gruppen verteilten. "Es sind hauptsächlich berufstätige Eltern, die keine andere Möglichkeit der Betreuung für ihre Kinder haben", sagte Leiterin Barbara Hollstein-Geraridis. Was eine mögliche Infektion angehe, sei man ausgesprochen sensibel: "Jedes Kind darf sich nur in seiner Gruppe bewegen, die Erwachsenen tragen Atemschutz, das Außengelände haben wir aufgeteilt."

Die Landesregierung gibt den Eltern während des Lockdowns bis zum 31. Januar eine Betreuungsgarantie, aber alle Eltern sind dringend aufgerufen, die Betreuung ihrer Kinder – wenn immer möglich – selbst sicherzustellen.