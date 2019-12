Hagen. Kinderarbeit mitten in der Fußgängerzone in Hagen: Ein Experiment der WDR-Sendung Quarks zu Billig-Kleidung sorgt für Diskussionen.

Kinderarbeit in Laden in Hagen: Kunden kaufen Billigkleidung

Sie waren zu sehen, spätestens beim Bezahlen an der Kasse: Die Kinder mit fernöstlichem Aussehen, die in dem Hinterzimmer an den Nähmaschinen schufteten. Doch das hat eine Reihe von Kunden in Hagen nicht davon abgehalten, einen Billig-Pullover für gerade einmal 4,50 Euro zu kaufen.

Dies ist das Ergebnis eines Experiments der populären WDR-Wissenschaftssendung Quarks. Redakteur Jonathan Focke und seine Kollegen hatten dafür die seit einigen Monaten leerstehenden Geschäftsräume in der Kampstraße, in denen zuvor „Gerry Weber“ untergebracht war, in die Filiale des fiktiven Labels „457 Fashion made in Germany“ umgewandelt: Das, so war es im Schaufenster zu lesen, bot „Premium Pullover“ für 4,50 Euro an und „Premium T-Shirts“ für gerade einmal 2,50 Euro. Ein geradezu unmoralisch niedriger Preis, bei dem sich die Frage aufdrängt: Wie ist das möglich?

Auch schon Weihnachtsgänse öffentlich geschlachtet

„Wir wollten mit diesem Experiment schauen, wie Menschen rea­gieren, wenn sie direkt mit dem Thema Kinderarbeit konfrontiert werden“, erklärt Redakteur Jonathan Focke im Gespräch mit der WESTFALENPOST. Die Redaktion von Quarks hat solche Experimente schon öfter durchgeführt, etwa in Köln, wo mitten in der Stadt lebende Weihnachtsgänse angeboten und auch geschlachtet wurden. „Auch hier wollten wir das Bewusstsein dafür wecken, dass ein Tier für einen Braten auch getötet werden muss.“

Nun also das Thema „Fast Fashion“, also schnell oder schnelllebige Mode und die damit oft verbundene Kinderarbeit in den Herstellerländern wie Bangladesch oder Sri Lanka. „Auf Hagen sind wir gekommen, weil wir für einen Tag ein leerstehendes Ladenlokal in einer belebten Innenstadt gesucht haben, das auch bezahlbar ist“, so Jonathan Focke. „Das war gar nicht so leicht zu finden. Wir waren dann froh, dass wir etwas in Hagen gefunden haben – und damit erstmals auch im Rahmen unserer Reihe in Westfalen gedreht haben. Und außerdem ist in der Hagener Innenstadt ja auch was los.“

Und tatsächlich: In unmittelbarer Nähe des Weihnachtsmarkt-Treibens auf dem Friedrich-Ebert-Platz konnte so die „Kinder-Werkstatt“ aufgebaut werden. „Die Jungen und Mädchen haben wir im gesamten Ruhrgebiet über viele Kontakte gesucht“, erklärt Redakteur Focke: „Sie sollten auch einen Migrationshintergrund haben. So sollte authentisch rüberkommen, dass unsere Kleidung meist in fernen Staaten gefertigt wird.“

Nähmaschinen sind in dem Laden deutlich zu hören

Drei Stunden, so die amtliche Erlaubnis, durften die Kinder bei den Dreharbeiten legal arbeiten. Und genauso lange hatte auch der Laden in der Fußgängerzone geöffnet. Zeit genug, um interessante Einblicke zu erlangen. Die Kinder saßen zunächst etwas abgetrennt hinter einem Vorhang. „Aber die Nähmaschinen-Geräusche waren so laut, dass man sie nicht überhören konnte“, so Jonathan Focke. „Und spätestens an der Kasse konnten die Kunden dann gar nicht anders, als die Kinder zu sehen.“ In einigen Fällen hatten Verkäufer auch extra noch gefragt, ob die Kinder vielleicht noch Änderungen vornehmen sollten.

Aber trotzdem: Die meisten der rund 30 Kunden hätten trotz dieser Informationen die Billig-Kleidung gekauft. Alle wurden von den Fernsehleuten danach aufgeklärt, einige äußerten sich auch vor der Kamera und bekannten, dass sie der billige Preis am Ende gelockt habe. Und eine Frau sagte ehrlich: „Ich dachte, ich würde den Kindern damit noch etwas Gutes tun.“

Kunden in Hagen zeigen sich selbstkritisch

Es sei keine repräsentative Erhebung gewesen und auch kein wissenschaftliches Experiment, so Redakteur Jonathan Focke: „Aber es hat doch Hinweise gegeben, dass die überwiegende Zahl der Menschen am Ende vom billigen Preis gelockt wird, obwohl sie wissen, dass die Kleidung durch Kinderarbeit entstanden ist.“ Aber er sagt auch ganz klar über die Hagener Kunden: „Nachdem wir mit ihnen gesprochen haben, waren alle selbstkritisch. Da hat keiner gesagt: Das ist mir doch egal.“

Ein Ehepaar habe sich auch gleich aufgeregt, als es die Kinder gesehen habe. Zwei weitere Frauen übten an der Kasse deutlich Kritik. Sie alle wurde von dem TV-Team aufgeklärt. Und zwar rechtzeitig, bevor sie Polizei oder Ordnungsamt hätten einschalten können.

Am Dienstag im WDR-Fernsehen zu sehen

Zu sehen ist von dem Experiment im Internet bereits ein Teaser bei Facebook sowie ein Beitrag in der Lokalzeit Dortmund. Allein dies hat schon für viele Diskussionen im Netz gesorgt. Ab Samstag wird es ein acht- bis zwölfminütiges Video auf dem Youtube-Kanal von Quarks geben. Und am Dienstag, 17. Dezember, wird voraussichtlich auch ein Beitrag in der Quarks-Sendung im WDR-Fernsehen (20.15 bis 21.45 Uhr) zu sehen sein.