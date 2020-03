Der ausgefallene Rosensonntagszug in Boele wird nicht nachgeholt. Grund: die Corona-Krise.

Corona in Hagen

Corona in Hagen Kein Nachhol-Zug: Boeler sagen gleich sieben Volksfeste ab

Boele. Angesichts der Corona-Krise wird der ausgefallene Karnevalszug nicht nachgeholt. Und: Alle Volksfeste der ersten Jahreshälfte fallen aus.

Nach einer Flut von stadtweiten Absagen vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Corona-Virus reagiert auch der Boeler Brauchtumverein Loßröcke und sagt alle mittelfristig anstehenden Veranstaltungen ab. Damit ist auch klar: Der wegen starken Sturmes ausgefallene Boeler Rosensonntagszug, der möglicherweise am Tag der „Boeler Rocknacht“, am 9. Mai, hätte nachgeholt werden sollen, wird ebenfalls nicht stattfinden. Es wäre der 70. Karnevalszug gewesen, der seit bestehen der Boeler Loßröcke durch die Straßen des Bezirks gerollt wäre.

In einem gemeinsamen Schreiben der Organisatoren der Boeler Rocknacht, des Schützenvereins und der Loßröcke heißt es: „So gern wir das mit euch organisiert hätten, so klar ist natürlich auch, dass die Gesundheit aller Menschen immer Vorrang hat.“ Konkret betroffen sind: Das Boeler Osterfeuer, das Schützenfest, Tanz in den Mai, das Wilhelm-Tell-Schießen, die Boeler Schlagernacht, die Boeler Rocknacht und, wie erwähnt, der nachzuholende Karnevalszug. Man hoffe, dass man einige entfallene Termine nachholen könne.