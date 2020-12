Kameraeinheiten der Klingelanlagen in Hagen-Emst entwendet.

Hagen Dreiste Diebe waren am Freitag und Samstag in Hagen-Emst unterwegs.

Am Freitag (25.Dezember) und Samstag kam es in Hagen-Emst zu zwei Diebstählen der besonderen Art.

Nachdem zunächst am Samstagmorgen ein Hausbewohner in der Riemerschmidstraße feststellen musste, dass ihm im Verlauf der Nacht zwischen 22 Uhr und 8.30 Uhr die Kamera der Klingelanlage des Hauses gestohlen worden war, ereignete sich der gleiche Vorfall im weiteren Verlauf des Samstages in der Straße Am Waldesrand.

Hier warteten die dreisten Diebe jedoch erst gar nicht die Nachtzeit ab, sondern nutzten die Zeit zwischen 18 Uhr und 21.45 Uhr, um die Kameraeinheit neben der Haustür auszubauen.

Spezialwerkzeug benutzt

Da dies ohne ersichtliche Schäden erfolgt zu sein scheint, geht der Eigentümer davon aus, dass bei dem Diebstahl das erforderliche Spezialwerkzeug zum Einsatz kam. Die Hagener Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Feststellungen unter der Rufnummer 02331 9862066.