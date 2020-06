Internet-Date in Hagen-Haspe eskaliert zum Raubüberfall

Haspe. Die Hagener Polizei fahndet nach zwei jungen Männern, die am Samstagabend in Haspe einen 22-Jährigen ausgeraubt haben.

Ein junger Mann aus Offenbach hatte sich sein Date in Hagen mit einer Internetbekanntschaft sicherlich ganz anders vorgestellt.

Extra war der 22-Jährige zum Heubing-Bahnhof in Haspe gereist und traf hier am Samstag gegen 18 Uhr auf eine junge Dame namens „Jaqueline“. Was der Offenbacher allerdings nicht wusste: „Jaqueline“ war in Begleitung von zwei jungen Männern. Gemeinsam ging das Quartett über die Tillmannsstraße in Richtung Hammerstraße. Dort fingen die beiden Männer dann plötzlich an, auf den 22-Jährigen einzuschlagen. Er wurde unter Androhung von weiteren Schlägen aufgefordert, seine Tasche, sein Smartphone, seine Armbanduhr und seine schwarze Adidas-Kappe herauszugeben.

Täterbeschreibungen

Im Anschluss flüchteten die Täter zusammen mit „Jaqueline“ unerkannt. Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Der erste Schläger nannte sich „Chris“, ist etwa 23 Jahre alt, ca. 1,83 Meter groß, hat braune kurze Haare und war bekleidet mit einem blau-roten Trainingsanzug des Fußballvereins Arsenal London. Sein Komplize ist etwa 24 Jahre alt, hat eine stämmige Figur und war dunkel bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern an die Polizei: 986 2066.