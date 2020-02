Seit über eine Woche wird in Hagen über ein Gutachten diskutiert, das noch gar nicht vollständig vorliegt.

In Hagen wird über ein unvollständiges Gutachten diskutiert

Die Diskussion im Schulausschuss um den neuen Schulentwicklungsplan erreichte am Dienstagabend einen bizarren Schlusspunkt. Als es darum ging, einen Termin für die nächste Sitzung der „Kommission“ – eine Art Unterausschuss, in dem in kleiner Runde über das Gutachten des Biregio-Institutes weiter beraten werden soll – zu finden, mussten Schulverwaltung und Gutachter Wolf Krämer-Mandeau einräumen, dass eben dieses Gutachten noch gar nicht vollständig vorliegt.

Ob man denn jetzt wirklich die ganze Zeit über ein Gutachten diskutiert habe, dass es gar nicht gebe, platzte es aus FDP-Vertreterin Katja Graf heraus. Tatsächlich waren Kernthesen des Papiers (Schließung des Ricarda-Huch-Gymnasiums, Verlagerung des Albrecht-Dürer-Gymnasiums, Gründung einer Gesamtschule in der Innenstadt) ja bereits in der Vorwoche der Öffentlichkeit sowie den betroffenen Schulen vorgestellt worden und hatten zu heftigen Kontroversen geführt.

Ratlos, genervt oder amüsiert

Jochen Becker, Leiter des Fachbereichs Bildung, konnte den konsternierten Schulpolitikern zwar versichern, alle vorgelegten Punkte seien natürlich geprüft und nachvollziehbar. Und die Verwaltung wolle das restliche Gutachten auch keineswegs zensieren, benötige aber Zeit, um die darin enthaltenen Zahlen, Fakten und Daten mit den Angaben der Verwaltung abzugleichen.

Trotzdem schauten die Schulausschuss-Mitglieder, je nach Gemütslage, ratlos, genervt oder amüsiert drein: Wie sollen wir nun weiter debattieren, wenn wir nicht einmal genau wissen, worüber?

Vorsitzende Ellen Neuhaus löste den gordischen Knoten auf ihre Art und gewohnt hemdsärmelig: „Am 12. Februar tagt die Kommission und berät die Punkte des Gutachtens, die uns bis dahin schon vorliegen. Wir machen das jetzt einfach so.“

Das komplette Gutachten kommt dann später – wobei man sich natürlich fragt, warum die Stadt mit der Veröffentlichung nicht von vornherein gewartet hat, bis die Expertise vollständig ausgearbeitet ist.