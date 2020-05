Wetter Im Monat April schien an jedem Tag in Hagen die Sonne

Hagen. Der April zeigte sich in Hagen von seiner freundlichen Seite, regelmäßig war es 20 Grad warm oder wärmer. An jedem Tag schien die Sonne.

Der April lag in Hagen mit einer Durchschnittstemperatur von 11,9 Grad (Sternwarte am Eugen-Richter-Turm) um 2,3 Grad über dem langjährigen Mittel der Vergleichsperiode von 1981 bis 2010. Der Durchschnittswert im Stadtgebiet, ermittelt durch die 13 Wetterstationen des Hagener Wetternetzes, lag mit 12,0 Grad acht Zehntel über dem NRW-Mittel.

Am kühlsten war es in Dahl mit 10,8 Grad und am wärmsten in Altenhagen mit 12,6 Grad. Wärmster Ort in NRW war Köln-Stammheim mit 13,3 Grad.

Der April war durchweg sehr mild. Regelmäßig stiegen die Temperaturen auf 20 Grad und mehr. Das Monatsmaximum wurde am 8. und 23. mit 25 Grad erreicht, beispielsweise in Dahl, in Altenhagen und in Hohenlimburg. An insgesamt fünf Stationen wurde damit der erste Sommertag (25 Grad und mehr) des Jahres erreicht.

Frostige Nächte

Die Nächte aber waren vor allem in den Tallagen teils frostig. In Dahl wurden bis zum Monatsende sieben Tage mit Frost sowie 17 Tage mit Bodenfrost registriert. Im Februar gab es hier nur zwei Frosttage. Die Sternwarte war der einzige frostfreie Ort im Stadtgebiet mit einem Minimum von 0,1 Grad.

Mit einer Niederschlagsmenge von 23 Litern pro Quadratmeter (Sternwarte) wurde der langjährige Mittelwert der Vergleichsperiode nur zu rund 40 Prozent erreicht. An vier Tagen wurde messbarer Niederschlag beobachtet, fast ausschließlich am Monatsende. In Dahl wurde mit 25 Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag im Stadtgebiet gemessen, in Eppenhausen mit 16 Litern der geringste. Im Hochsauerland und an der Sieg wurde mit 66 Litern der meiste Niederschlag in NRW gemessen.

Wind auf den Höhen

Mit 284 Sonnenstunden gab es rund drei Viertel mehr Sonne als im langjährigen Mittel zu erwarten gewesen wäre. Zum Vergleich: Der NRW-Durchschnitt lag bei 287 Sonnenstunden mit einem Maximum von 304 Stunden in Ostwestfalen. An jedem Tag schien die Sonne. Noch sonniger war es nur im April 2007.

Der April 2020 war vorwiegend in den höheren Lagen windig. An 15 Tagen wehte der Wind stark (> Windstärke 6) und an drei Tagen stürmisch (> Windstärke 8). Die Spitzenböen erreichten 68 Kilometer pro Stunde. Auf dem Kahlen Asten traten mit 73 Kilometern pro Stunde die stärksten Böen in NRW auf.

Aktuelle Wetterdaten und Wetterkameras aus der Stadt gibt es unter www.wetternetz-hagen.de und www.sternwarte-hagen.de.