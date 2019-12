Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Großmarkt werden 80.000 Artikel angeboten

2002 wurde der Ratio-Neubau in Vorhalle Am Ringofen 19 errichtet. Die Verkaufsfläche beträgt gut 4800 Quadratmeter, hinzu kommen 1500 Quadratmeter an Lagerfläche.

Im Hagener Großmarkt werden ca. 80.000 Artikel verkauft. Die Kunden sind Großabnehmer, u.a. aus dem Bereich Gastronomie.

Die bisherigen Öffnungszeiten bleiben bestehen: montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr, samstags von 8 bis 20 Uhr.