Hohenlimburg: Zahlreiche Fichten im Forst umgestürzt

Hohenlimburg Niederschläge und heftige Wind brachten trockene Bäume im Hohenlimburger Forst zu Fall. Besitzer warnt vor den Fichten an Steilhängen

Der Wanderweg A 3, der vom Hohenlimburger Schloss am Hang des Nahmertales nach Brechtefeld führt, ist aktuell nur unter erschwerten Bedingungen zu bewandern. Die Niederschläge der zurückliegenden Tage und der teilweise heftige Wind haben zahlreiche Fichtenstämme umstürzen lassen.

Dass die Bäume fielen, geht auch auf den Borkenkäferbefall zurück, der insbesondere in diesem Teil von Hohenlimburg den Fichten arg zugesetzt hat. Obwohl schon zahlreiche Bäume gefällt worden sind, ist das Ausmaß der trockenen und somit abgestorbenen Fichten an den steilen Hängen des Nahmertales weiterhin dramatisch.

Warnung vor fallenden Fichten

„Da, wo Fichten gestanden haben, ist das Betreten mit einer hohen Gefahr verbunden – und bei starkem Wind ist es noch gefährlicher“, sagt Landherr Maximilian Fürst zu Bentheim-Tecklenburg für den Fürstlichen Forst um Schloss Hohenlimburg. Derzeit überlege man, Warnschilder in den betroffenen Bereichen aufzustellen. „Aber im Wald kann man auch nicht alles absichern.“

Wenig Kontrolle habe man etwa über die Mountainbike-Fahrer, die querfeldein an den Hängen fahren. Ein gefährliches Fahrverhalten, vor dem der Landherr angesichts der morschen Fichten warnt.

Nicht alle morschen Bäume werden gefällt

Unabhängig von den jüngst gefallenen Fichten am Wanderweg A3 laufen Forstarbeiten zur Verkehrssicherung, konzentriert auf Bereiche wie zwischen Hohenlimburg und Veserde, wo solche Fichten an Privatgrundstücke grenzen. Auch aus dem Fürstlichen Forst selbst wurden befallene Bäume in den vergangenen Monaten abtransportiert. Doch nicht überall werden die morschen Bäume gefällt.

Denn für viele der morschen „Baumgerippe“ an den Steilhängen sei eine Bergung zu aufwendig und nicht wirtschaftlich, so Landherr Maximilian Fürst zu Bentheim-Tecklenburg. „Wenn ich so einen Baum bergen möchte, muss schweres Gerät wie Seilkräne eingesetzt werden.“ Die Kosten lägen bei rund 30 Euro pro Festmeter. „Doch der Preis, den man dann für so einen Baum bekommt, liegt deutlich darunter.“ Zudem sei es auch aus ökologischen Gründen nicht immer sinnvoll, das tote Holz abzutransportieren. Stichwort: natürliche Waldentwicklung und Verjüngung.

Wiederaufforstung im Blick

Denn mit der Wiederaufforstung stehe die größte Herausforderung noch bevor. Ein Umbau für die vom Borkenkäfer zerstörten Fichtenflächen. An ihrer Stelle sollen im Fürstlichen Forst neue Arten gesetzt werden, die trockenheitsfest sind. Ein Mammutprojekt, das viele Jahre in Anspruch nehmen werde. Finanziert werden soll es neben Mitteln aus staatlichen Subventionen auch über „Ökopunkte“. Gemeint sind Flächen im Wald, die als Ausgleichsflächen etwa für lokale Projekte im Straßen- und Gebäudebau gekauft werden können. Der Erlös aus dem „Ökokonto“ fließe nahezu komplett in die Maßnahmen zur Wiederaufforstung, so das Fürstenhaus. Erste Kontakte zu Interessenten seien aufgebaut. ​