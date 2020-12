Hohenlimburg: Wo die Lichterketten leuchten

Hohenlimburg Christine Pfeiler schmückt ihr Haus mit Lichterketten und Figuren. Was an Weihnachtsbeleuchtung fasziniert und wo der Brauch herkommt

Wer des Nachts durch Hohenlimburg fährt, dem begegnet dieser Tage in vielen Quartieren der Lichterglanz: Bunte Rentiere, Lichterketten und Sterne strahlen aus den Vorgärten, von Balkonen und Hauswänden. Ein Wohnhaus an der Henkhauser Straße zieht mit reichlich Glitzer und Glanz dabei die Blicke von Autofahrern auf sich. „Viele machen Fotos“, sagt Christine Pfeiler, die ihr Heim alljährlich zum „Weihnachtshaus“ macht. „Besonders die Kinder, die hier vorbeikommen, sind begeistert. Das finde ich immer schön - gerade in dieser Zeit, wo es nicht so viel Weihnachtsstimmung gibt wie in normalen Jahren.“ Morgens um 6 Uhr leuchtet das Haus für zwei Stunden, dann wieder von 16.15 Uhr bis kurz nach Mitternacht.

Drei Tage für den Aufbau

Für Christine Pfeiler gehört das Schmücken des Hauses vor Weihnachten zu den wichtigsten Traditionen im Jahr. Zwei Wochen vor dem ersten Advent beginnt die gebürtige Iserlohnerin mit der Arbeit. Bis das Einfamilienhaus mit allen Lichterketten eingedeckt ist, braucht es drei Tage. Für Pfeiler keine vertane Zeit: „Ohne die Beleuchtung wäre für mich kein Weihnachten.“

Ihr Ehemann Thomas nickt. Er mische sich nicht ein, erfreue sich aber an dem Ergebnis. Der Hohenlimburger kann sich noch gut erinnern, als seine Frau die Begeisterung für das Schmücken packte. Begonnen habe es vor mehreren Jahren als Wettbewerb mit den Schwiegereltern, die im Souterrain wohnen. „Meine Mutter hat schön geschmückt, meine Frau hat schön geschmückt. Dann hat meine Mutter mehr geschmückt, meine Frau hat mehr geschmückt – und so ging es weiter“, erzählt Pfeiler. Irgendwann verbündeten sich dann Schwiegermutter und Ehefrau und beleuchteten das ganze Haus gemeinsam.

Der Wettbewerb war vergessen, die Tradition blieb. Und wie es sich für Traditionen gehört, wird bei Christine Pfeiler wenig experimentiert. Jede Lichterkette, jedes leuchtende Rentier, jeder Stern am Haus hat seinen festen Platz. „Außer, wenn ich zufällig im Laden etwas Neues sehe – das kommt dann dazu.“

Was heute von Menschen wie der gebürtigen Iserlohnerin mit ihren zahlreichen LED-Lichterketten, Figuren und Leuchtern zelebriert wird, hatte vor mehr als vier Jahrhunderten seine Anfänge im Licht der Kerzen. Wie Bücher zum christlichen Brauchtum berichten, haben Menschen damals brennende Kerze in ihre Fenster gestellt – als Zeichen für Besucher, dass sie in diesem Hause willkommen sind. Vor rund 130 Jahren begannen Kaufhäuser in den USA damit, ihre Schaufenster mit Weihnachtsbeleuchtung zu verzaubern. Die Lichterketten wurden kommerziell. Nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzte die elektrische Weihnachtsbeleuchtung auch die Kerzen in deutschen Wohnzimmern. Der Vorteil liegt auf der Hand, denn immer wieder hatten Kerzen in den Wohnungen verheerende Brände ausgelöst.

LED-Technik verringert Stromverbrauch erheblich

Inzwischen ist die Vielfalt an Leuchtdekoration zu Weihnachten riesig. Vom ferngesteuerten Einzellicht bis zur schimmernden Eiszapfen-Lichterkette bieten die Händler für jeden Geschmack die passende Deko. Laut Institut der deutschen Wirtschaft erleuchteten vergangenes Jahr zu Weihnachten rund 17 Milliarden Lämpchen die deutschen Haushalte. Zugleich sank der Stromverbrauch, dank stromsparender LED-Technik. Doch auch davon ab fällt weihnachtliche Beleuchtung für Energieversorger kaum ins Gewicht: Lediglich 8 Prozent des Stromverbrauchs in privaten Haushalten entfallen im Jahr auf die Beleuchtung, sagt Andreas Köster, Sprecher des Energieversorgers Enervie, mit Verweis auf Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanz. „Selbst wenn die Haushalte zur Weihnachtszeit mehr beleuchtet sind, ergibt das unterm Strich keinen signifikanten Mehrverbrauch.“ Wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft schreibt, gehe der Stromverbrauch im Dezember sogar eher zurück, da große Verbraucher, etwa aus der Industrie, über die Weihnachtstage stillstehen.

Zurück in Henkhausen. Christine Pfeiler führt durch den Garten. Weißes Licht strahlt von Lichterketten am Treppengeländer und dem Gartenzaun, dazu beleuchtete Rentiere auf dem Rasen und ein Stern hoch aufgesteckt in der Luft. Sie sei ein Mensch, der im Sommer gerne draußen ist, erzählt Pfeiler. Und wenn die dunkle Jahreszeit diese Freude erschwert, soll es wenigstens daheim gemütlich sein. Zu Weihnachten gönnt sich das Ehepaar Pfeiler diesen Lichterglanz für daheim. Dafür gibt es keine Geschenke unterm Baum. „Am liebsten würde ich die Beleuchtung immer den ganzen Januar aufgebaut lassen, aber das machen wir nicht. Um Neujahr bauen wir ab.“ Christine Pfeiler geht weiter, endet vor einer Ecke des Gartens, in der keine Lichter leuchten, nur ein ungenutzter Grill steht. „Hier will ich noch ein bisschen die Beleuchtung ausweiten“, sagt sie, gut hörbar für ihren Mann Thomas wenige Meter entfernt. Er grinst. „Das war wohl eine Kampfansage für den nächsten Dezember.“