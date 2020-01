Hohenlimburg: Was das Gefühl Heimat wieder bedeutet

In einer Welt, die so klein geworden ist, dass man ein Foto binnen Zehntelsekunden nach Australien schicken kann und innerhalb eines Augenblicks eines zurückbekommt, ist Heimat scheinbar so unnötig geworden, dass niemand mehr für sie zu kämpfen braucht. Heimat ist folglich da, wo man sein Smartphone hat.

Falsch.

Ganz falsch.

Gegenbeweis: Hohenlimburg.

Widbert Felka redet nicht gern über sich selbst. Das wohnt all jenen inne, die für das Gemeinwohl antreten. Und in diesem Fall: für ihr Zuhause. Seit fast 50 Jahren ist Felka Mitglied im Heimatverein Hohenlimburg, der dieses Jahr 100-jähriges Bestehen feiert. 50 Prozent der Zeit hat Felka also mitgeprägt – auch wenn er dieses Wort nicht benutzen würde.

Widbert Felka ist der Vorsitzende des Hohenlimburger Heimatvereins. Foto: Volker Bremshey

Weil Heimatpflege vielerorts ein echt angestaubtes und für viele Nicht-Interessierte eine quälende Angelegenheit ist, könnte man nun ebenso langweilig in die Chronik des Hohenlimburger Heimatvereins einsteigen. Das würde dem 500 Mitglieder (!) großen Verein aber nullkommanull gerecht. Denn in Hohenlimburg, so erklärt es Vorsitzender Felka, hat man schon lange verstanden, dass Heimat etwas ist, das zeitgemäß vermittelt und Geschichte erlebbar erzählt werden muss. Wissenschaftliche Kontext-Erschließungen will keiner lesen. Nicht in dieser Welt – wir erinnern an den Einstieg – , in der das Foto in einer Zehntelsekunde nach Australien kommt und alles zu einer „Story“ wird.

„So lange ich dabei bin, gilt der Heimatbegriff als angestaubt“, sagt Felka. Nicht in Hohenlimburg. Wenn der Verein allmonatlich seine Heimatblätter (klingt viel altbackener als der Inhalt wirklich ist) herausbringt, ist die Auflage binnen kürzester Zeit vergriffen. Warum? Wohl vor allem, weil die Dinge, die man sehen und mit seiner Heimat verbinden kann, darin einfach erklärt werden. Und – so sagt es auch Felka – weil es eine Art neuer Sehnsucht nach der Heimat gibt.

„Das stelle ich wirklich fest“, sagt Felka. Zum einen institutionell: Auf Bundes- und Landesebene gibt es wieder Heimatministerien. NRWs-Heimat-Chefin Ina Scharrenbach kommt im September sogar ins Hohenlimburger Rathaus, um Felka und seinen Mitstreitern zu gratulieren. Viel lokaler aber noch: Der Hohenlimburger Heimatverein hat innerhalb der Stadt Hagen eine überragend wichtige Funktion. Er hilft, die Identität zu bewahren, die die einstige Stadt Hohenlimburg nach der Eingemeindung 1975 zu verlieren drohte. „Ich bin kein Hagen-Fresser“, sagt Felka über sich selbst, „bitte nicht falsch verstehen. Aber diese Gleichmacherei mit dem Hobel ist nicht richtig.“ Hohenlimburg habe ein kulturelles, ein städtisches und historisches Ebene, das innerhalb der Stadt Hagen bewahrt werden müsse. „Und dafür treten wir an.“

Was dabei fehle, seien museale Räume, wie es sie vor Jahren noch auf Schloss Hohenlimburg gegeben habe. Ein Ort, an dem das Vermächtnis der Stadt des Löwen sicht- und spürbar werde. Felka ist sich sicher, dass so etwas in Hohenlimburg einen Wert und eine Resonanz haben könnte.

Nicht nur nach hinten sehen: Das große Thema Eingemeindung

Die Heimat und ihr Vermächtnis zu pflegen, habe übrigens nichts mit ewiger Gestrigkeit zu tun. Dass Hohenlimburg – wie es eine kleine Gruppe im Stadtbezirk aktuell noch mal versuchen will – eines Tages wieder eigenständig ist, hält Felka für eine Illusion. „Auch wenn man im Umkreis, wie zum Beispiel in Breckerfeld, sehen könne, dass auch kleinere kommunale Einheiten eigenständig sein könnten, sei diese Vorstellung müßig. „Dafür bräuchte es eine Lobby. Und wenn interessiert in Düsseldorf schon das kleine Hohenlimburg?“