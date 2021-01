Hohenlimburg: Warum Schulen mit dem Distanzunterricht hadern

Hohenlimburg Das "Homeschooling" ist angelaufen. Welche Herausforderungen das mit sich bringt, davon berichten Rektoren und Schüler in Hohenlimburg

Probleme mit der Technik sorgten dafür, dass der Start in den Distanzunterricht auch an den Schulen in Hohenlimburg holprig verlief. Auf Anfrage berichteten die hiesigen weiterführenden Schulen von ausgelasteten Servern, Video-Rucklern und Ausfällen. „Wenn es stabil laufen würde, dann wären wir zufrieden“, sagt Britta Auerbach, Rektorin vom Gymnasium Hohenlimburg. Die Situation vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 sei ähnlich gewesen, als bundesweit zig Schulen zeitgleich für ihren digitalen Unterricht die Plattformen nutzten. „Die Unternehmen haben dann nachgebessert und die Systeme liefen bald stabiler. Ich denke, dass wird diesmal auch so sein.“

Zusammenbruch der Server

Auch in der Realschule Hohenlimburg kämpft man dieser Tage mit dem Netz. „Am Montag hatten wir einen totalen Zusammenbruch sämtlicher Server zu beklagen. Stundenlang ging gar nichts“, sagt Schulleiterin Dorothee Dercksen. „Erst zum Mittag konnten die ersten Kollegen wieder ihre Aufgaben verschicken.“

Anders als die Technik lässt sich die digitale Lebenssituation der Schüler in Hohenlimburg nicht so schnell angleichen: Vielen fehlt es zuhause an den nötigen Endgeräten oder einer schnelle Internetverbindung. Zwar hat je nach Klientel eine Schule mehr damit zutun als die andere. Doch nirgendwo ist die gesamte Schülerschaft komplett "durchdigitalisiert" und daheim mit Endgeräten von Smartphone und Tablet bis zum Drucker ausgestattet. „Und selbst bei einem guten Internetanschluss: wenn sich drei Kinder für die Schule einloggen müssen und zeitgleich die Leitung für die Eltern im Homeoffice benötigt wird, dann muss man schon eine sehr gute Leitung haben“, sagt Britta Auerbach, Rektorin Gymnasium Hohenlimburg.

Netzausbau hinkt hinterher

Dass davon ab in puncto Netzausbau noch viel Luft nach oben ist, fällt gerade in diesen Zeiten auf. „Zum Beispiel ist das Internet in der Obernahmer eine Katastrophe“, weiß Dorothee Dercksen, Schulleitung Realschule Hohenlimburg. Solch technische Probleme erschweren den Distanzunterricht. So sieht das Konzept an der Realschule vor, dass die Schüler genau zu den Zeiten am Computer unterrichtet werden, an denen sie normalerweise auch in der Klasse sitzen würden. Nicht zu schaffen, wenn die nötigen Plattformen online zu diesen Zeiten nicht erreichbar sind.

Flexible Lösungen finden

Doch an Gymnasium und Realschule gibt man sich flexibel: Im Notfall wird das Material per Email geschickt oder kommt gar per Post zu den Schülern. Und wenn nicht alle Schüler zuhause die nötige Technik für eine Videokonferenz haben, dann laufen Schulstunden eben per Chatprogramm und Erklärvideos. Auch per Telefon sind die Lehrer erreichbar. Das Motto: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.

Notwendiges Übel

Doch trotz aller Flexibilität bleibt der Distanzunterricht für die Schulen eine Herausforderung und nicht mehr als ein notwendiges Übel, das die schwere Pandemie-Situation nunmal mit sich bringt. Dauerhaft anfreunden kann sich keine der angefragten Schulen aus Hohenlimburg mit einem Unterricht, der nur online stattfindet. So ersetzt das Telefonat oder der Chat mit dem Lehrer nicht den persönlichen Kontakt im Klassenraum. „Es ist einfach schwieriger, weil die Lehrer weniger Einblick in die Lernfortschritte haben“, sagt Dorothee Dercksen, Realschule Hohenlimburg.

Zudem steige die Verantwortung der Eltern, die ihre Kinder zuhause für den Unterricht arbeitsbereit machen müssen. Und selbst wenn das Internet schnell und der Computer eingerichtet ist – für die Schülerinnen und Schüler erfordert das Lernen unter diesen Bedingungen eine große Portion Selbstdisziplin.

Schüler brauchen Struktur und Disziplin

Das meint zumindest Jan Romann, der dieses Jahr sein Abitur an der Kaufmannschule II (K II) machen will. „Man muss sehr strukturiert sein, um alle Fächer zu trennen und die Abgabezeiten einzuhalten“, sagt der 20-Jährige. „Das fordert schon.“ Mitschülerin Izel Islak fehlt bei Onlinekonferenzen der Raum, um spontane Fragen an den Lehrer unterzubringen. „Die Zeitpläne sind eng getaktet, um den Lehrplan durchzugehen“, so die 19-Jährige. Zudem vermisse sie die persönlichen Kontakte in der Schule. Andererseits betonen beide aber auch: Es geht im Moment eben nicht anders. „Und mit vernünftigem Einsatz und Motivation kann man es auch schaffen“, so Jan Romann.

Infektionslage entscheidend

Für Thomas Vogl, Schulleiter der K II, ist klar: Solange die Wissenschaft vom Präsenzunterricht abrät, werden die knapp 1500 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs per Bildschirm unterrichtet. "Es gilt immer, mit dem Infektionsschutz abzuwägen." Mit dem Start in den Distanzunterricht an der K II zeigt er sich zufrieden. Gleichzeitig wolle man aber so schnell wie es die Corona-Situation eben erlaubt zum Präsenzunterricht und normalen Schullalltag zurückkehren. Denn vieles liegt am Berufskolleg derzeit auf Eis – von den Arbeitsgruppen und Freiwilligenprojekten bis zum Schüleraustausch mit der spanischen Partnerschule in Valencia. „Es ist gerade ziemlich trostlos bei uns“, sagt Vogl, „von daher habe ich eine große Sehnsucht nach dem normalen Unterricht – bei aller Vorsicht, die derzeit nötig ist."​