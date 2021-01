Hohenlimburg: Sitzung der Bezirksvertretung erst im Februar

Die erste Sitzung der Bezirksvertretung Hohenlimburg im neuen Jahr findet am 10. Februar statt. Auch die traditionelle Zeremonie zur Erinnerung an den Élysée-Vertrag fällt dieses Jahr aus.

Hohenlimburg. Zur ersten Sitzung 2021 treffen sich die Bezirksvertreter aus Hohenlimburg erst im Februar. Auch Zeremonie zum Élysée-Vertrag fällt aus

Wegen der Corona-Pandemie und dem verlängerten "Lockdown" findet die für den 21. Januar geplante Sitzung der Bezirksvertretung Hohenlimburg nicht statt. Der neue Sitzungstermin ist für Mittwoch, 10. Februar, um 16 Uhr im BV-Saal des Rathauses Hohenlimburg angesetzt.

Keine Zeremonie zum Élysee-Vertrag

Auch die traditionelle Zeremonie zur Erinnerung an den Élysée-Vertrag am Freitag, 22. Januar kann nicht durchgeführt werden. An diesem Tag setzen Hohenlimburg und die Partnerstadt Liévin mit dem Hissen ihrer Flaggen vor den Rathäusern normalerweise ein gemeinsames Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft.

Weitere Bezirksvertretungen verschoben

Wegen der angespannten Corona-Situation haben auch die Bezirksvertretungen in Eilpe/Dahl und Hagen-Nord ihre Sitzungen in den Februar verschoben.