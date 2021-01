Hohenlimburg: Ladendieb klaut Donuts und flüchtet

Die Polizei Hagen hat am Freitag einen Ladendieb bei seiner Flucht in Hohenlimburg gefasst.

Hohenlimburg Ein 35-Jähriger hat Donots und Kaugummis aus einer Tankstelle gestohlen. Nicht der erste Diebstahl des Mannes, wie sich herausstellte

Am Freitag gegen 17.15 Uhr hat die Polizei an der Hohenlimburger Straße einen flüchtender Ladendieb aufgegriffen. Der 35-Jährige hatte an einer Tankstelle Donuts und Kaugummis entwendet und war dann in Richtung

Hohenlimburger Innenstadt geflüchtet. Der 20-jährige Mitarbeiter der Tankstelle

rief die Polizei und beschrieb den Mann. Auf der Anfahrt sahen die Beamten den

Tatverdächtigen dann an der Fußgängerunterführung.

Am Vormittag Chips und Zigaretten geklaut

Es stellt sich heraus, dass er nicht nur Ware in der Tankstelle entwendet hatte. Bereits am Vormittag hatte er in Wehringhausen einen Ladendiebstahl verübt. In einem Lebensmittelmarkt in der Minervastraße hatte er gegen 8.30 Uhr Chips, Kekse und Limonade entwendet. Zudem klaute er aus einem dort ansässigen Lottoladen eine Packung Zigaretten.

Die Beamten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.