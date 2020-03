Am Freitag lud eine Gruppe aus rund 13 jungen Hohenlimburgern zur Versammlung ins „Limmeg“, um für eine alte Idee zu werben: die Eigenständigkeit Hohenlimburgs. 2004 hatte es zuletzt den Versuch gegeben, Hohenlimburg aus dem Stadtgebiet Hagens zu lösen. Damals hatten die Mitglieder des NRW-Kommunalausschusses einstimmig abgelehnt, weil sie in einer Loslösung keine Verbesserung erkennen konnten.

Ein Eindruck, den die Mitglieder der Gruppe nicht teilen. Im Gegenteil: „Wir möchten Freiheit, Wohlstand und Identität durch Hohenlimburg. Ein Hohenlimburg, was seines eigenen Glückes Schmied ist“, sagt etwa Daniel Wondzinski, 23 Jahre. Er ist in Elsey geboren und warb im Limmeg als einer von zwei jungen Rednern für die Idee der Eigenständigkeit. „Hohenlimburg könnte sich ganz klar selbst verwalten, wenn man sich allein die Industrie anguckt, die hier vor Ort ist“, verwies er etwa auf die zu erwartende Gewerbesteuer.

Wunsch nach mehr Identifikation

Daneben klang immer wieder der Wunsch nach einem Hohenlimburg an, mit dem sich die Gruppe mehr identifizieren kann. Ein Hohenlimburg, das Identität schafft. „Denn mittlerweile merkt man durch alle Generationen hindurch, dass etwas verloren gegangen ist.“ Konkret meinen sie etwa den Verlust eines Allgemeinen Krankenhauses in Hohenlimburg und die Schließung vom Kirchenberg-Freibad. „Wenn wir im Sommer schwimmen waren, dann waren wir in der Lenne – weil wir verzichten wollten, in Freibäder in Hagen zu gehen“, erzählt Melissa.

Auch Gedankenspiele, die Kfz-Zulassungsstelle von Hohenlimburg nach Hagen zu verlegen, passen dabei ins Bild und werden als Grund angeführt, warum die Selbstverwaltung Sinn macht. „Wenn man auf sein Herz hört, fühlt man sich als Hohenlimburger – und muss auch etwas dafür tun“, so Niklas.

Auch Kritik aus Reihen der Zuhörer

Die energischen Reden der jungen Hohenlimburger ernteten zwischendurch immer wieder zustimmendes Nicken und Applaus von den rund 10 bis 15 versammelten Zuhörern. Aber auch Kritik. „Warum geht ihr zum Schwimmen in die Lenne und nicht ins Freibad nach Henkhausen?“, fragt Zuhörerin Ricarda Waßmuth und verweist auf die niedrigen Besucherzahlen der Bäder in Hohenlimburg.

So ging es im Austausch später weniger um eine mögliche Selbstständigkeit, als mehr um die Probleme und Sorgen, die Hohenlimburg zurzeit bewegen. Von der fehlenden Barrierefreiheit in der Innenstadt über die Probleme mit dem Leerstand bis zu hohen Mieten für Wohnungen.

Am Ende des Abends blieb bei den Gästen vor allem Achtung für den Einsatz und die Überzeugung, mit der die jungen Hohenlimburger für die alte Idee der Selbstständigkeit warben. Und der Ruf, am Ball zu bleiben. „Für das nächste Mal solltet ihr versuchen, 100 Leute zusammenzukriegen“, gab Hans-Martin Moravec der Gruppe auf den Weg. 25 Personen zählte die Unterstützerliste zum Schluss.