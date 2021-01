Hohenlimburg: Fenster aufgehebelt - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter brechen in ein Haus in Elsey ein und flüchten danach unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Unbekannte brachen am Donnerstag, 7. Januar, in ein Wohnhaus in der Straße Am Krahenbrink in Hohenlimburg ein. Laut Polizei muss der Einbruch zwischen 16.30 Uhr bis 18 Uhr passiert sein. Die Täter verschafften sich nach jetzigem

Ermittlungsstand durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss den Zutritt zum Haus. Sie durchsuchten das gesamte Erdgeschoss und flüchteten anschließend

unerkannt. Die Polizei Hagen kann derzeit noch keine Angaben zur Tatbeute machen.

Zeugen des Einbruchs gesucht

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich

unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden.